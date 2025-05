El Govern amplia la investigació i demana informació extra a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol i Acciona sobre l’apagada

El Govern amplia la seua investigació sobre les causes de l’apagada que va paralitzar Espanya durant hores dilluns passat. El comité d’anàlisi creat pel Consell de Seguretat Nacional ha sol·licitat informació addicional a les grans elèctriques com a propietàries de plantes de producció d’electricitat a Espanya i no només com a gestors de xarxes de distribució, segons ha revelat la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen.

El comité d’anàlisi creat per Moncloa i al capdavant del qual s’ha posat la vicepresidenta Aagesen va exigir des del primer moment després de l’apagada informació concreta a Red Eléctrica, gestor del sistema elèctric, i a totes les companyies elèctriques que gestionen els 35 centres de control de la xarxa, sol·licitant-los totes les dades de telemetria i els registres d’estes instal·lacions per a determinar què va succeir en els cinc segons fatídics en què es va perdre sobtadament el 60 % de l’electricitat que s’estava consumint i el sistema elèctric va col·lapsar.

Ara, el Govern ha decidit ampliar el radi d’acció de la investigació i ha sol·licitat informació sobre el funcionament del sistema abans i després de l’apagada a les companyies elèctriques que compten amb plantes de generació que, de manera acumulada, compten amb més de 1.000 megavats (MW) de potència instal·lada, entre les quals es troben Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, EDP i Acciona Energía.

Seguretat Nacional vol recaptar els milions de senyals i mesures que cada mil·lisegon es registren en el sistema elèctric per a determinar el que va passar just abans i just després del moment en què l’apagada va arrancar. Moltes d’eixes dades estaven ja en mans de Red Eléctrica de manera centralitzada, d’altres estan en els 35 centres de control repartits per tot Espanya i gestionats per les elèctriques (entre altres, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Acciona, Engie o Totalenergies), i d’altres estan distribuïdes de manera encara més dispersa en equips encara més pròxims a les plantes de producció.

Una enorme caixa negra en la qual tot queda registrat. El Govern ha exigit a tots els operadors rebre tota eixa informació ja i ara ho amplia no només a l’operador del sistema i als gestors dels centrol de control, sinó també als grans productors d’electricitat. La vicepresidenta Aagesen ha subratllat, en una entrevista amb TVE, que la investigació per a poder determinar amb certesa les causes de l’aturada energètica portarà un temps, perquè caldrà analitzar uns 750 milions de dades.

El sistema va tremolar abans de l’apagada

Les indagacions realitzades fins ara han permés al Govern descobrir que uns instants abans de l’apagada el sistema elèctric ja va patir grans pertorbacions, però que va aconseguir reposar-se i continuar funcionant amb normalitat. Fins ara, amb les dades de Red Eléctrica, s’havia aconseguit concretar que a les 12 hores, 33 minuts, 16 segons, 442 mil·lisegons del passat dilluns es va produir una primera gran sacsejada en el sistema provocada aparentment per una pèrdua sobtada d’una quantitat d’electricitat immensa que s’estava consumint i que es va concentrar en la regió sud-oest d’Espanya (probablement, a Extremadura).

I també s’havia comprovat que el sistema va aconseguir reposar-se momentàniament, però que 1,3 segons després es va registrar una altra gran oscil·lació en el funcionament de tot l’engranatge elèctric amb una altra gran desaparició d’electricitat. I, després d’eixe segon colp, el sistema elèctric no va aconseguir autoregular-se i es va iniciar el col·lapse. A penes tres segons i mig després els tallafocs automàtics van aïllar per complet el sistema elèctric espanyol d’Europa i es va tallar la interconnexió amb França. En tot just cinc segons, el col·lapse va ser total i es va produir un històric zero energètic. Tot el sistema elèctric va deixar de funcionar.

Aagesen ha revelat este dilluns que els tècnics han confirmat que, 19 segons abans d’eixe lapse de cinc segons fatídics, el sistema elèctric ja va patir el que sembla que va ser una gran pèrdua de generació i que l’incident es va concentrar en la zona sud d’Espanya, no en la sud-oest com els que el van seguir. “Hem de vore si hi ha relació entre els dos esdeveniments i vore quina és la causa”, ha explicat la vicepresidenta. “El sistema va reaccionar davant d’eixa oscil·lació 19 segons abans, amb la segona oscil·lació el sistema no va aconseguir una recuperació de les seues condicions naturals i amb la tercera ja no va aconseguir recuperar-se”, ha indicat.