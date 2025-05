Les Corts tarda sis mesos a aprovar el seu pla per a investigar la dana

PP i Vox han aprovat, este dilluns, el seu pla de treball per a investigar en les Corts les responsabilitats polítiques de la dana del 29 d’octubre, una votació que arriba més de sis mesos després que es produïra la catàstrofe, cinc mesos després que s’aprovara en el ple del parlament autonòmic la creació d’esta comissió i amb dos mesos i mig de retard respecte a l’altra comissió parlamentària en marxa: la del Senat. I això ha sigut només per a aprovar el pla de treball, les compareixences encara seguixen sense data. Això sí, avança a la del Congrés, l’única en què populars i voxistes no tenen majoria.

Els exsocis del Consell han tirat avant el pla de treball que van pactar fa unes setmanes i que inclou, entre altres aspectes, citar diversos càrrecs de la Generalitat el 29-O, entre ells, el president Carlos Mazón, o l’exconsellera Salomé Pradas; responsables del Govern d’Espanya, inclòs el president Pedro Sánchez (que no tindrà obligació d’acudir), o diversos alcaldes de municipis afectats, inclosa la de València, María José Catalá, a la qual el PP al principi no va incloure, però el pacte amb Vox va forçar a la seua incorporació.

No obstant això, hi ha algunes absències que han criticat PSPV i Compromís. En este sentit, els socialistes, a través del seu síndic, José Muñoz, han criticat que no es convoque la vicepresidenta del Consell i responsable de les residències, Susana Camarero; el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, o el nucli dur del president, com el seu cap de gabinet, José Manuel Cuenca, per a saber què va ocórrer el 29-O. Per la seua banda, la portaveu adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha retret que no es vaja a donar veu al “poble valencià” a través de les associacions de víctimes o els comités locals de reconstrucció.

El pla aprovat este dilluns posa sobre la taula el què (la documentació que se sol·licitarà a diferents organismes) i, sobretot, el qui haurà de passar per la comissió per a comparéixer, però deixa en l’aire el quan. De fet, no es descarta que, per a escoltar els càrrecs citats, calga esperar a després d’estiu. De moment, no hi ha calendari per a estes compareixences, només els terminis inicials: 20 dies hàbils per a remetre les informacions reclamades i 15 més per a estudiar-la per part dels grups, la qual cosa porta el calendari a juliol, a la vora de l’actual període de sessions.

“Farsa” enfront de “rigorós”

Per a arribar a este període estival, o més que probablement a després d’este, han intervingut diversos salts en l’agenda, ajornaments i demores que per a l’esquerra no ha sigut casualitat. L’últim, la convocatòria de la sessió d’este dilluns per a aprovar el pla de treball, malgrat que populars i voxistes el van pactar a finals de març. Socialistes i valencianistes consideren que el PP vol, d’una banda, retardar l’inici per a allunyar les compareixences del 29-O, i, d’altra banda, tractar de fer-la coincidir amb la del Congrés, l’única sense majoria de PP i Vox, per a contrarestar-la.

Sobre els temps, PSPV i Compromís han afegit qualificatius durs (“farsa”, “paperot” o “vergonya”) sobre la comissió mateixa i el seu funcionament, des dels compareixents citats, la documentació sol·licitada o les formes de debat. Per part seua, populars i voxistes han reivindicat que el pla de treball aprovat és “rigorós”, “allunyat de relats”, complix amb els terminis establits en el reglament parlamentari i inclou totes les administracions.