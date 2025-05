En llibertat els quatre jóvens detinguts per una agressió sexual grupal a la Malva-rosa

El Jutjat d’Instrucció número 5 de València, en funcions de guàrdia d’incidències, va acordar ahir a la vesprada la llibertat dels quatre jóvens detinguts per l’agressió sexual grupal a una xica en les proximitats d’una coneguda discoteca de la zona de la platja de la Malva-rosa de València. Ni 24 hores van romandre detinguts els presumptes agressors, els quals havien sigut arrestats eixe mateix matí per agents de la Policia Local de València, amb la col·laboració de sis vigilants de seguretat del tramvia, que van evitar que els sospitosos fugiren en el transport públic després de ser perseguits per amics de la víctima.

Un d’estos amics fins i tot va mostrar una gravació que presumptament demostra que els tocaments no van ser consentits, com sostenen els detinguts, segons les fonts consultades per este periòdic. Esta gravació ha sigut aportada com a prova.

La detenció es va produir a les set i mitja del matí de diumenge al costat de la parada del tramvia de l’avinguda de la Cadena, quan els quatre jóvens, d’entre 18 i 20 anys, estaven en el baixador esperant el transport per a fugir del lloc. Dos parelles de vigilants de seguretat del tramvia van detindre els quatre presumptes agressors quan eren perseguits per amics de la víctima. Al seu torn, es van sumar dos vigilants més, el reforç de platges, amb la qual cosa, en la intervenció per a evitar que els presumptes agressors fugiren van participar un total de sis vigilants, informen fonts d’Alternativa Sindical. Estes mateixes fonts sindicals indiquen que estos testimonis van mostrar una gravació que evidenciava els fets denunciats.

Els agents de la Policia Local de València, de la Sèptima Unitat de Districte i de la Unitat de Seguretat, Suport i Prevenció, van procedir a la detenció dels quatre jóvens, de nacionalitat espanyola. Els arrestats, que ja han quedat en llibertat després de ser posats a disposició judicial, són procedents de La Rioja i Navarra i estaven passant uns dies a València.

Segona agressió en una setmana en la Comunitat

En este cas, es tractaria d’una agressió grupal amb tocaments, però sense penetració, encara que la jove, seguint el protocol marcat en estos casos, va ser traslladada a l’Hospital La Fe per a fer-li un estudi complet.

Va ser un amic de la víctima qui va alertar els agents de la Policia Local de l’agressió, tal com acaben d’avançar fonts municipals. La ràpida actuació de la Policia Local i les dades facilitades per l’entorn de l’agredida han permés identificar ràpidament els agressors.

La platja de la Malva-rosa ja ha registrat més agressions d’esta classe. En este cas, es tractaria d’una agressió grupal, segons han assenyalat fonts policials.

Es tracta de la segona agressió en grup que es registra en una setmana en la Comunitat Valenciana. L’altra va tindre lloc en la localitat alacantina de Busot, a on dos menors van agredir una altra menor en un garatge.

Posteriorment van ser arrestats, així com una tercera persona que va presenciar la violació i no va intercedir i ha sigut detinguda per un delicte d’omissió del deure de socors.