El PSPV demana eleccions al cap del Consell i que declare davant de la jutgessa

El PSPV-PSOE va anunciar ahir que demanarà la convocatòria electoral en la Comunitat Valenciana, la dimissió de Mazón com a president de la Generalitat i la seua declaració voluntària davant de la jutgessa de Catarroja per la seua “negligent gestió durant la dana” a través del debat d’esmenes als pressupostos de 2025. El síndic socialista en les Corts, José Muñoz, va avançar que entre el paquet d’esmenes als pressupostos de la Generalitat s’han inclòs aquelles amb les quals “es dona veu a les reclamacions dels valencians i valencianes que cada dia demanen l’eixida de Carlos Mazón del Palau de la Generalitat i que conte la veritat del que va ocórrer el 29 d’octubre”.

En este sentit, el dirigent socialista va comentar que “si al Partit Popular li quedara una miqueta de dignitat, el senyor Mazón no arribaria a estiu ocupant la butaca de president” i va lamentar que “la Comunitat Valenciana fa sis mesos que està governada per un zombi polític i teledirigida per Abascal des de Madrid”. A més, va agregar que “encara que Mazón vulga aparentar una falsa normalitat amb el debat d’uns pressupostos replets de negacionisme i retrocessos, el carrer li recorda cada dia que ell i el seu pacte amb l’extrema dreta no són dignes per a representar el poble valencià”.

Un nou Consell

Amb tot això, Muñoz va reivindicar “el dret dels valencians de votar i triar un nou Consell per a capitalitzar el futur, un futur que no vindrà de la mà dels que han generat el problema”. A més, va recordar que “la societat valenciana no es veu representada ni pel seu president, ni pel Consell ni per PP i Vox”.