Una dependent espera un any i mig per a una plaça en una residència de la Canal

Quasi un any i mig està esperant una dependent una plaça en la residència La Saleta d’Anna, després de presentar, el 8 de gener de 2024, la sol·licitud en què demana el servici d’atenció residencial en este centre de la localitat de la Canal de Navarrés. L’afectada, amb un grau 2 reconegut, encara no ha rebut resposta de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, més d’un any després. Ara, rep una prestació econòmica per cures en l’entorn familiar, una ajuda per a la qual també va sol·licitar una adequació de l’import, ja que el que percep no cobrix les cures que rep i ha de pagar eixe servici que rep d’una auxiliar a domicili. La Conselleria tampoc ha atés esta sol·licitud per a incrementar l’ajuda perquè s’ajuste a la quantia de la prestació que rep del grau 2 reconegut. La dona viu a soles i necessita ajuda d’una auxiliar a domicili per a la seua cura personal i de la casa, una auxiliar que acudix diàriament i que l’afectada paga dels seus estalvis, ja que la prestació que rep no és suficient.

Davant del retard en la resposta de la Conselleria, l’afectada va recórrer al Síndic de Greuges, a qui va exposar la demora tant en l’adequació de la prestació econòmica per les cures en l’entorn familiar, com en la plaça en la residència d’Anna. El passat 10 de març, el Síndic, Ángel Luna, va sol·licitar a la Conselleria de Servicis Socials un informe sobre l’expedient d’esta dependent. El defensor del poble valencià demanava al departament autonòmic que detallara en quin punt es troba l’expedient de dependència d’esta afectada, així com els motius del retard a resoldre l’adequació dels imports de la prestació que rep i la data prevista per a resoldre’l i abonar-li els endarreriments que li corresponguen. També demana a la Conselleria que expose els motius de la demora a atendre la nova preferència de la dependent, el servici d’atenció residencial en la residència La Saleta d’Anna. El Síndic també requerix conéixer quin lloc ocupa la dependent en la llista d’espera d’una plaça en esta residència, així com si no es disposa de plaça pública en este centre, si la Conselleria li ha oferit la prestació vinculada de garantia (una iniciativa que s’oferix als dependents que han demanat una plaça pública en una residència i la Generalitat, al no disposar d’esta plaça en un radi de 20 km respecte al domicili de la persona usuària, l’oferix com a mesura substitutiva de la plaça en la residència, fins que hi haja lloc). En l’informe sol·licitat, el Síndic també demana a la Conselleria que especifique la data prevista per a atendre la sol·licitud i resoldre el nou PIA (programa individual d’atenció) de la interessada.

La residència d’Anna en una imatge d’arxiu / Perales Iborra

El departament que dirigix la consellera Susana Camarero no ha aportat este informe en el termini d’un mes, tal com requerix el Síndic, que recrimina a l’Administració autonòmica els incompliments en este cas. Luna censura que la Conselleria ha incomplit l’obligació d’adequar els imports de la prestació per cures en l’entorn familiar al nou grau reconegut, el grau 2, que se li va aprovar el 25 de març de 2024. També ha incomplit el termini de sis mesos per a resoldre la nova preferència presentada per la interessada, sol·licitant el servici d’atenció en la residència d’Anna. A més, si no es disposa de plaça pública en este centre, la Conselleria tampoc hauria complit la seua obligació d’oferir la prestació vinculada al servici d’atenció residencial de garantia.

El Síndic reclama que es resolguen “sense dilació” les peticions de la dependent.