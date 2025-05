Un familiar davant de la jutgessa de la dana: “No vam poder reanimar-la. Vam estar fins a l’endemà amb el seu cos”

Els familiars directes de les víctimes de les barrancades i la riuada del 29 d’octubre continuen les seues compareixences davant de la jutgessa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, per a relatar com van ser els últims moments que van viure amb els seus afins morts o que van saber d’ells. Entre les declaracions aportades a la causa hi ha la d’una parella que residia en una planta baixa a Catarroja, els noms dels quals Levante-EMV omet per a respectar la seua intimitat.

El 29 d’octubre, la parella va escoltar com la Policia Local de Catarroja informava que no havien d’eixir de les seues cases perquè “el barranc estava a punt de desbordar-se”. Quan van adonar-se’n, “els estava entrant aigua per davall de la porta” i per la finestra van vore com l’aigua “va eixir del barranc i es va emportar els cotxes de la Policia Local”.

A les 18:45 hores van vore que “l’aigua entrava per les canonades i eixia pel vàter”. La parella ja no va aconseguir eixir de la casa per la porta principal i es van escapar per un entresolat. Encara que ja en el carrer, els va arrossegar el corrent i es van agafar “a un arbre que es va partir”. En eixe moment, la jove va quedar submergida i, quan va tornar a la superfície, ja no respirava. El xic va aconseguir arrossegar la dona fins a una zona segura, prop de la casa d’un amic (situada a cinc quilòmetres de la vivenda de la parella) però els dos jóvens “no van poder reanimar-la”, segons arreplega la lletrada de l’Administració de justícia. Van estar “fins a l’endemà” amb el cos de la dona, perquè “el forense no podia acudir abans”. En la seua retina s’ha quedat gravada una imatge. La “cara de sofriment” de la jove quan va poder traure-la de l’aigua.

També han començat a comparéixer les persones lesionades que arrosseguen greus seqüeles després de ser arrossegades per la barrancada. És el cas d’una veïna de Sedaví arrossegada per l’aigua mentres tornava caminant al seu domicili. La dona va poder salvar-se primer al pujar a una furgoneta, però després de ser arrossegada pel corrent va acabar en un parc de jocs, a on va passar tota la nit. Patix una greu ferida en la monyica esquerra per la qual ha sigut intervinguda en dos ocasions.