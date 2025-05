Grupo Cajamar guanya 91 milions en el primer trimestre de l’any

Grupo Cooperativo Cajamar va tancar el primer trimestre de l’any amb uns beneficis de 91 milions d’euros, un 4,8 % més que en el mateix període de l’any anterior, segons ha informat l’entitat en un comunicat en el qual precisa que “ha continuat millorant la seua activitat comercial, tant pels recursos gestionats minoristes com per la qualitat i el creixement de la inversió creditícia, fins als 105.012 milions d’euros de volum de negoci gestionat (un 6,17 % més), alhora que eleva la solvència fins al 16,6 %, i la rendibilitat, al 8,4 %”.

Els recursos gestionats detallistes creixen un 11,1 % en el primer trimestre, impulsats tant pels recursos minoristes de balanç, que s’eleven en un 8,5 %, com pels recursos fora de balanç, que ho fan en un 23 %, i a on destaca el dinamisme en la comercialització dels fons d’inversió, amb un augment del 34,8 %, molt per damunt de la mitjana del sector.

Crèdit

La inversió creditícia mostra un comportament a l’alça del 5,3 % interanual, fins als 38.856 milions, amb un increment de l’11,5 % del finançament a empreses, i manté el seu lideratge en la concessió de crèdits al sector agroalimentari amb una quota del 15,4 %. Així, el nou finançament empresarial, que ha ascendit a 4.226 milions, ha anat destinat, en un 41,7 %, al sector agroalimentari; a grans empreses, un 27,6 %; a xicotets negocis, un 20 %, i a xicotetes i mitjanes empreses, un 10,8 %.

Centre financer Cajamar / Levante-EMV

El grup, del qual formen part dos desenes de caixes rurals de la Comunitat Valenciana i en el qual van quedar integrades en la Gran Recessió entitats del sector emblemàtiques de l’autonomia com Ruralcaja, Caja Campo i Caixa Castelló, està conformat per 5.090 treballadors que atenen 948 sucursals i finestretes rurals, entre les quals s’inclouen les 8 oficines mòbils itinerants que proporcionen servicis financers a 53 xicotetes poblacions d’entre 170 i 1.500 habitants. L’1 d’abril, estes oficines itinerants es van ampliar fins a 12, que presten els seus servicis en 78 localitats de baixa població.

Morositat

Grupo Cajamar afig en la nota que ha prosseguit reduint el cost del risc fins al 0,39 %, mantenint els nivells de cobertura. Així, els riscos dubtosos totals es van minorar un 1,3 %, fins als 764 milions, i va reduir la taxa de morositat fins a l’1,85 %, una de les més baixes de les entitats significatives i molt per davall de la mitjana del sector. Per la seua banda, la taxa de cobertura de morositat s’ha situat en el 74,4 %.

L’entitat informa, així mateix, que, a principis del mes de març, el Consell d’Administració de Banc de Crèdit Social Cooperatiu (BCC), capçalera de Grupo Cooperativo Cajamar, va acordar establir el seu nou domicili social en el centre financer de Cajamar en el Parc Cientificotecnològic d’Almeria (PITA), lloc a on treballa el gros dels professionals dels servicis centrals del Grupo Cajamar i les empreses filials que proporcionen servicis tecnològics i instrumentals a la seua activitat financera.