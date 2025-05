Les llicències d’obra augmenten un 27 % en dos anys en el Cabanyal

El barri del Cabanyal-Canyamelar va registrar, en 2024, un creixement exponencial de l’activitat urbanística. Així ho deixa veure l’increment de les llicències d’obres d’intervenció i de nova planta concedides per l’Ajuntament de València. En concret, en 2024 es van concedir 66 llicències, l’any 2023 en van ser 59 i en 2022 se’n van tramitar 48. Això suposa un increment del 27 % de les llicències aprovades en 2024 respecte al 2022, quan se’n van concedir 48.

Una revitalització molt visible amb tan sols recórrer els carrers i les places d’estos barris mariners, a on s’han dut a terme obres de reurbanització en multitud de carrers, places i espais verds, i a on, a més, està en l’última fase la posada en marxa de dotacions públiques com una escoleta infantil, un centre de formació laboral, un centre de majors i un centre cívic.

El regidor d’Urbanisme i Vivenda, Juan Giner, ha destacat el treball del Servici Municipal de Llicències i Urbanístiques de l’Ajuntament per a agilitzar la concessió d’autoritzacions d’obres. “Hem reforçat este departament, perquè la rehabilitació de vivendes i la construcció de noves cases i edificis es reactivarà en el Cabanyal, i d’esta manera contribuir amb això a la revitalització econòmica de tot el Marítim”.

Subhastes immobles

La Societat Pla Cabanyal-Canyamelar ha adjudicat provisionalment la venda de sis immobles després de finalitzar el procés d’examen de la documentació administrativa i de la baremació de les 121 propostes que es van presentar en la societat, amb l’obertura, este matí, del sobre I amb l’oferta econòmica.

En este procés, la baremació provisional de l’oferta econòmica ha registrat un preu total d’1.547.586 euros, la qual cosa suposa un increment del 67 % respecte al preu d’eixida, que era de 905.000 euros. A partir d’este moment, es publica en la web de la societat, www.plancabanyal.es, i en el Perfil del Contractant de la gerència de Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Entre les 121 ofertes presentades cal destacar que el 87 % eren per a residència habitual, el 49 % són menors de 35 anys i més del 50 % són veïns actuals o anteriors dels barris del Cabanyal i Canyamelar. Entre els adjudicataris provisionals, el 83 % dedicaran l’immoble a residència habitual, el 100 % són menors de 35 anys i un 50 % són actualment veïns del Cabanyal o Canyamelar.

Entre 2024 i 2025, la societat ha adjudicat 39 immobles pel procediment de subhasta pública, a més hi ha 11 immobles més pendents d’adjudicació definitiva corresponents a les dos últimes subhastes posades en marxa en este 2025. Els plecs que regulen els procediments exclouen específicament dedicar qualsevol immoble a apartament turístic.