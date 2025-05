Levante-EMV dona els 10.000 euros del balcó solidari a la Fundació Horta Sud

El director de Levante-EMV, Joan Carles Martí, i la directora de Relacions Institucionals, Silvia Tomás, van entregar ahir a la Fundació Horta Sud els 10.000 euros que el periòdic de Prensa Ibérica va recaptar en el seu balcó solidari durant les passades Falles en benefici dels casals afectats per la dana. Per part de la Fundació van acudir el seu president, Julio Huerta; el president de la Junta Comarcal Fallera de l’Horta Sud, José Miguel Salas; el representant del col·lectiu Pólvora a la Vespra, Miguel Prim, i Ferran Martínez, membre de l’equip de coordinació del projecte SOM. També va ser present en l’acte la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos. L’aportació total de l’import recaptat anirà directament als casals a través de la plataforma creada per la Fundació Horta Sud, dins del projecte solidari SOM.

La dana del 29 d’octubre es va emportar quasi 70 casals fallers en desenes de localitats valencianes, 70 locals que van quedar arrasats i en els quals els seus integrants lluiten, quatre mesos després, per alçar una festa essencial en la identitat valenciana i que mou cada any desenes de milers de persones.

Levante-EMV, un periòdic compromés amb el territori i amb ADN valencià, no va dubtar a acostar el muscle per a ajudar i, per això, durant els 19 dies de mascletà, els assistents al balcó faller del periòdic en la plaça de l’Ajuntament van poder aportar el seu granet d’arena fent una donació econòmica que, sens dubte, serà ben acollida per les comissions afectades per este dur colp. També ho van fer aquells particulars o empreses que així ho van desitjar a través de bizums i fila zero.

“Recuperem el nostre casal”

La donació de 10.000 euros a la Fundació Horta Sud i el balcó solidari van estar acompanyats de l’emotiu homenatge “Recuperem el nostre casal” en la Fundació Bancaixa en el qual, organitzat per Levante-EMV i amb el patrocini de Global Omnium i Cervezas Turia, totes les falles van rebre un obsequi per als seus futurs casals i van poder sentir la calor de la fallera major de València i de la seua cort d’honor.