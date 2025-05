Quatre finals per a evitar un “castic” doble

Un tir lliure de Reuvers al final del partit de lliga regular entre el València Basket i l’Unicaja pot acabar sent decisiu per als encreuaments del play-off i per al futur de l’equip taronja en la Lliga Endesa. Aquell últim punt va permetre guanyar el basket average particular a un Unicaja que s’havia imposat de huit als de Pedro Martínez a Màlaga, però que va caure de nou a la Fonteta, la qual cosa permet als taronja mantindre una tercera plaça que pot valdre el seu pes.

Amb el Reial Madrid com a líder destacat i La Laguna Tenerife amb tres victòries més que el València Basket i l’Unicaja, la lluita per la tercera plaça sembla decisiva, a priori, per a evitar els dos històrics grans de la Lliga, el FC Barcelona i el Reial Madrid.

De fet, ara mateix, el quart de la Lliga Endesa es creuaria amb el Barcelona en el primer encreuament de quarts de final i amb el Reial Madrid en una hipotètica semifinal, amb factor pista a favor davant dels primers, però en contra enfront dels de Chus Mateo. Un camí cap a la final a priori més complicat que el que tindria en cas d’acabar tercers, evitant el Reial Madrid en una semifinal que els podria enfrontar a La Laguna Tenerife en cas de no fallar en el seu partit de quarts.

21 triomfs

A més, en cas de mantindre’s les posicions actuals, els taronja podrien evitar un Barcelona que acaricia la final four de l’Eurolliga en quarts de final i enfrontar-se al Joventut. L’equip de Pedro Martínez ocupa eixe tercer escaló de la classificació amb 21 triomfs, els mateixos que l’Unicaja, que és quart, però que té un partit més també.

En esta pròxima jornada, en la qual l’Unicaja no juga perquè va avançar el seu partit, l’equip de Pedro Martínez rep a la Fonteta el Gran Canària, que és sèptim amb 16 triomfs i està en la baralla per entrar en les eliminatòries pel títol de l’ACB. Encara que el València perdera enfront de l’equip de Las Palmas mantindria la tercera plaça pel basket average particular, però es quedaria ja sense marge d’error, per la qual cosa hauria almenys d’igualar els resultats de l’equip d’Ibon Navarro en les últimes tres jornades de Lliga.

En la jornada 32, el València Basket visita el Girona, i l’Unicaja rep l’UCAM Múrcia; en la 33, l’equip taronja visita el potent Tenerife, i el malagueny farà el mateix amb el Hiopos Lleida; i en la 34 i última, l’equip de Pedro Martínez rep el Río Breogán, i l’andalús, al Joventut.

Ja sense opcions matemàtiques d’acabar primers la lliga regular, l’objectiu ara és tirar avant les últimes quatre finals per a no dependre dels resultats de l’Unicaja a la recerca d’uns encreuaments més assequibles sobre el paper.