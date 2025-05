La residència de Paiporta amb sis morts diu que no va rebre cap alerta el 29-O

Els responsables de la residència Saba de Paiporta en la qual van morir sis persones majors asseguren, en un escrit dirigit al jutjat de Catarroja que investiga les conseqüències de la dana, que ningú els va avisar, ni els va posar en preemergència el fatídic 29-O. Els responsables de la residència descriuen en un informe, al qual ha tingut accés Levante-EMV, datat el 24 de desembre de 2024 i aportat inicialment a la Fiscalia Provincial de València, tots els fets que van viure en la residència de Paiporta, que es troba a uns dos quilòmetres del barranc de Poio.

“No consta per part de cap administració o autoritat (Policia Local, Guàrdia Civil, entre d’altres) durant tot el matí i les hores prèvies a la inundació comunicació directa amb el Centre Saba Paiporta avisant de cap risc de preemergència o emergència”, assenyala l’informe.

I afigen que “la Direcció General de Dependència i de les Persones Majors sí que va remetre a les 9:52 hores del 29 d’octubre un correu a la bústia general de Saba, adjuntant el protocol d’actuació en cas d’alerta meteorològica per pluges en centres de dia i residències de persones majors (de 25 de juny de 2024) i el nivell de riscos (actualitzat a les 7:45 hores)”. I que a eixa hora de l’enviament estava fixat per l’Aemet només en roig el litoral sud de la província de València. Esta última alerta no afectava Paiporta, que està inclosa en el litoral nord, que va passar d’alerta groga a taronja a les 7:52 hores i a roja a les 9:41 hores, segons els butlletins d’Aemet (Agència Estatal de Meteorologia).

Este mateix correu electrònic de les 9:52 es remet des de la Direcció General de Dependència i de les Persones Majors “a tots els centres Saba excepte a tres: Paiporta, el Puig i San Antonio”. A penes onze minuts abans, l’Aemet acabava d’incloure Paiporta en el territori en alerta roja, però la residència de Paiporta mai va ser informada d’este extrem, sempre segons el relat dels responsables de Saba.

Des de les 9:52 hores, Saba explica a la Fiscalia i al jutjat de Catarroja que des dels departaments d’operacions i manteniment es va fer “un seguiment de l’afectació de la dana” a causa de “la intensitat de les pluges”. En tres poblacions en zones afectades per la dana, Requena, Alborache i Cheste, “es va pujar les persones usuàries a la primera planta” i durant la fatídica jornada del 29 d’octubre “tot transcorre amb normalitat”.

Igual que a Paiporta, a on, segons el relat dels responsables de Saba, “no va ploure durant el dia. El Centre va rebre visites de familiars tant de matí com de vesprada. L’última visita registrada consta que va abandonar el centre cap a les 19 hores, sense cap incidència” per a les 119 persones usuàries i una hospitalitzada.

És a partir de les 19:30 hores quan tot es precipita. Unes treballadores que acabaven el seu torn “van observar de lluny com una mar en calma i van vore com l’aigua va començar a entrar pel mur de la residència i a envair-lo tot”. “Tothom cap a dalt!”, van alertar les treballadores. Moment en el qual van fer una cadena humana per a començar a pujar als 91 residents que estaven en eixe moment en la planta baixa fins a la primera planta. En uns minuts, l’aigua els arribava “pels genolls”. Quan van aconseguir pujar als residents que van poder salvar, el corrent ja els arribava “pel pit”, va declarar una altra de les treballadores.

Després de la barrancada, les comunicacions amb l’exterior es van interrompre, per la qual cosa la comunicació amb bombers i Protecció Civil va ser inicialment impossible. Però després es va contactar amb la vicepresidenta i consellera de Servicis Socials, Susana Camarero.