El 60 % de les vivendes en venda se situa per damunt del preu mitjà de mercat

El 44 % de les vivendes en venda disponibles actualment a la Ribera es troben dins del preu mitjà nacional, que se situa entorn dels 170.000 euros. Segons l’última estadística sobre el valor taxat de la vivenda del quart trimestre de 2024 publicat pel Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana, el cost per metre quadrat arribava als 1.972 euros, per la qual cosa el preu mitjà d’un immoble de 90 metres quadrats se situa entorn dels 171.482 euros sobre la base d’estes dades.

La comarca compta, actualment, amb prop de 3.900 vivendes a la venda, segons un conegut portal de compra i venda d’immobles en internet. D’estes, només 1.800 es troben dins d’esta franja. Alzira és la ciutat amb més pisos a la venda situats dins del cost mitjà nacional. De les 492 vivendes oferides, 278 tenen un cost màxim de 170.000 euros, la qual cosa suposa el 56 % de tots els immobles de la localitat. Així, la capital de la Ribera Alta concentra el 7,2 % d’ofertes de tota la comarca. La vivenda més barata d’Alzira se situa entorn dels 90.000 euros. Segons la descripció, el pis està situat en un edifici sense ascensor i disposa de tres habitacions en un espai de 80 m².

En el cas d’adquirir un immoble a la Ribera Baixa, Cullera és el municipi de tota la comarca amb més mercat immobiliari. Dels 839 pisos disponibles, 191 es troben dins d’esta franja. En esta localitat, el pis més barat, format per tres habitacions i 96 m², encara que en estat de ruïna, costa 35.800 euros, mentres que la mitjana de 170.000 euros disposa de dos habitacions i 72 m².

Per la seua banda, Carcaixent, Algemesí i Sueca també se situen entre els municipis de la comarca amb més pisos en venda per davall de 170.000 euros. Carcaixent, que —com ja va informar este diari— posseïx els immobles més barats, té 120 vivendes dins de la franja de les 169 totals. Això suposa el 71 % del total del municipi. En este cas, el més barat costa 45.000 euros, disposa de dos plantes de 132 m² amb menjador, cuina, pati, traster i bany.

Prop del 75 % a Algemesí

En la localitat d’Algemesí, i malgrat l’escassa oferta provocada pels danys de la riuada, el 75 % dels immobles en venda també es troben dins de la mitjana nacional. Així, dels 161 totals, 120 estan per davall de 170.000 euros. En este cas, el més barat se situa en el Raval —el barri més vulnerable del municipi—, el preu del qual ronda els 30.000 euros per tres habitacions i 76 m². Per la seua banda, la mitjana de les cases amb un cost de 160.000 euros disposa d’una distribució de tres habitacions i més de 100 m².

L’oferta de vivendes a Sueca, per la seua banda, supera els 400 immobles. En la capital de la Ribera Baixa, les persones interessades poden adquirir 103 pisos dins del cost mitjà nacional dels 407 disponibles. En este cas, el pis més barat, de 95 m² i per a rehabilitar, costa 45.000 euros; mentres que, dins del cost mitjà, pot disposar de fins a 125 m².

El 43 % del mercat immobiliari de Carlet està per davall dels 170.000 euros. En este sentit, dels 152 immobles oferits en la localitat, un total de 65 es concentren dins de la mitjana. La vivenda més barata disposa de dos habitacions i 50 m² amb un cost de 35.000 euros.

Només una trentena

Benifaió i l’Alcúdia només disposen d’una trentena de vivendes situades dins de la franja nacional. En el primer cas, únicament el 27 % dels pisos oferits (30 dels 112 disponibles) es troben per davall del preu mitjà. En esta localitat, el més barat ronda els 87.900 euros i té 72 m².

La situació és molt similar a l’Alcúdia, ja que només el 26 % dels 105 pisos oferits se situa dins de la mitjana. Concretament, només 28 dels 105 immobles estan per davall dels 170.000 euros. Així, el més barat costa 48.000 euros i disposa de 67 m², situat en un edifici sense ascensor.

Almussafes és el municipi de la Ribera amb menys immobles a la venda, segons el portal immobiliari. La localitat només disposa de 32 pisos, dels quals 11 estan dins del preu mitjà. El més barat, amb tres habitacions i 105 m², té un cost de 95.000 euros.