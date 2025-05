Concerts de Vivers 2025: qui actua cada dia a València

Ja se sap qui actuarà en els concerts de Vivers 2025 a València. Un total d’11 artistes nacionals i 7 internacionals, “tots ells de gran nivell, conformen el cicle de concerts de Vivers, que, un any més, tornarà a convertir-se en l’espai a on la música, la cultura i un ambient excepcional es fusionen per a fer de l’estiu a València una experiència inoblidable”, anuncien des de l’Ajuntament de València.

El cicle de concerts començarà l’1 de juliol amb l’actuació de Sole Giménez i Juan Valderrama i conclourà el dia 25 amb Kream by Alvama Ice. Els recitals comptaran amb presència internacional, a més d’artistes nacionals de renom.

Les entrades per a poder assistir a tots els concerts podran adquirir-se a través dels portals notikumi.

Concerts de Vivers 2025 a València

A continuació et deixem la llista completa de tots els artistes que enguany tocaran en els concerts de Vivers amb el dia i el programa de cada jornada.

1 de juliol – Sole Giménez i Juan Valderrama

3 de juliol – Caravan Palace + artista convidat

4 de juliol – Los Secretos i De Rancho

5 de juliol – Hakuna Group Music

6 de juliol – Rosario i Julia Martínez

8 de juliol – María José Llergo, Marina Reche i Moni Motes

10 de juliol – Vanesa Martín

11 de juliol – Europe

12 de juliol – La La Love You + artista convidat

13 de juliol – Álvaro de Luna i Bombai

15 de juliol – The Human League

16 de juliol – Camila + artista convidat

17 de juliol – Chiara Oliver + artista convidat

18 de juliol – Víctor Manuelle

19 de juliol – Luis Fonsi

20 de juliol – Simple Minds

24 de juliol – Marta Santos

25 de juliol – Kream by Alvama Ice