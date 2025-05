Els afectats per la dana valoren demandar el síndic de Vox per injúries

L’Associació de Damnificats per la Dana Horta Sud ha mostrat el seu malestar per les polèmiques declaracions del síndic de Vox en les Corts, José María Llanos, en les quals qüestionava les entitats formades per afectats, a les quals acusa de ser “associacions d’interessats” que estan “controlades” i “manipulades” per l’esquerra.

En un comunicat emés pel col·lectiu de l’Horta Sud, la plataforma ha informat que valorarà “la interposició d’una demanda per via civil per injúries i calúmnies cap a la nostra associació” contra el portaveu de Vox.

“Paraules nècies”

Segons indiquen en el mateix document, seran els membres de l’Associació els que decidisquen en última instància en l’assemblea convocada per a esta vesprada si es duen a terme les mesures legals contra el portaveu de la formació ultra per estes declaracions que el seu portaveu, Christian Lesaec, considera que demostren “un gran desconeixement sobre l’associació en si, els seus actes, els seus membres, els seus orígens veïnals i les seues intencions”.

En este sentit, desmentix que la plataforma estiga “controlada pels partits polítics” i recorda que el col·lectiu al qual representa ha interposat una querella “contra les diferents administracions, en què s’interposen cinc delictes i s’assenyala sis persones responsables de diferents administracions”.

Així, el portaveu considera que les declaracions de Llanos són “paraules nècies” a les quals cal “no fer cas” i avança que des de l’Associació a la qual representa “continuarem fent per molt que pese a algunes persones”.