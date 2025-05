L’elèctrica Endesa demana impulsar les inversions en la xarxa de distribució per a “garantir la seguretat de subministrament” després de l’apagada que es va produir este dilluns 28 d’abril a Espanya i Portugal. L’empresa ha subratllat que en estos tres primers mesos de l’any es detecten els primers signes d’un creixement sostingut de la demanda elèctrica: un 2,9 % en termes ajustats en les zones de distribució d’Endesa en la Península, i un 2,5 % a escala de tota l’Espanya peninsular.

“Som societats modernes, perquè estem electrificats, i, per este motiu, garantir la seguretat de subministrament i la competitivitat del nostre sistema elèctric és fonamental. La demanda mostra signes de recuperació, la qual cosa representa una oportunitat única per a reindustrialitzar el país. Per a aconseguir-ho, necessitem una xarxa robusta i resilient, la qual cosa requerix inversions significatives, juntament amb una remuneració justa. A més, és crucial comptar amb un mix de generació diversificat i competitiu. I, per a això, és essencial revisar la fiscalitat de l’energia nuclear per a garantir la seua viabilitat econòmica de manera que puga proporcionar seguretat de subministrament en els pròxims anys”, afirma José Bogas, conseller delegat d’Endesa.

Endesa indica que la “inestable” situació geopolítica ha elevat els preus de les matèries primeres en el trimestre, sumada a l’alta volatilitat dels preus diaris del pool elèctric, amb un preu mitjà de 85 euros per megavat hora (MWh), un 90 % més que en el mateix trimestre de l’any passat.

Duplica els seus guanys

La companyia va disparar el seu benefici net un 99,6 % fins als 583 milions en el primer trimestre respecte als 292 milions del mateix període de l’any anterior, gràcies “al bon comportament del marge de gas i a la desaparició enguany de la taxa extraordinària de l’1,2 %”, segons explica la companyia en els seus comptes publicats davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El benefici brut d’explotació (ebitda) va arribar als 1.431 milions, la qual cosa suposa una alça del 33 % gràcies a la desaparició de l’impost a les elèctriques i “a la bona evolució dels negocis liberalitzats (generació i comercialització)”. Els ingressos de les elèctriques en el període de gener a març van ascendir a 5.899 milions d’euros, amb un augment del 6,3 % enfront del primer trimestre de l’any passat.

La generació de caixa va mostrar un comportament robust i es va situar en 1.200 milions, la qual cosa sustenta la sostenibilitat de les principals magnituds financeres. El deute brut es va mantindre estable, respecte del tancament de 2024, en 10.500 milions, mentres que el deute financer net es va incrementar un 9 % sobre el tancament de l’exercici passat, fins als 10.200 milions, per les inversions de 600 milions que ha fet en el trimestre, el pagament del dividend a compte de 500 milions i el tancament de la compra d’actius hidroelèctrics per aproximadament 1.000 milions.

Amb estos sòlids resultats, Endesa va ratificar que avança cap al compliment dels seus objectius per a este 2025, any en el qual, segons va anunciar en el seu últim capital markets day en novembre, preveu un benefici net ordinari d’entre 1.900 i 2.000 milions d’euros i un ebitda d’entre 5.400 i 5.600 milions d’euros.

Així mateix, en este trimestre, l’energètica ha progressat en la seua estratègia d’optimització de l’ús del capital disponible amb el tancament de la compra de 626 megavats (MW) hidroelèctrics, la venda d’un 49,9 % d’un segon paquet d’actius solars en operació, i el llançament d’un pla de recompra d’accions de fins a 2.000 milions d’euros dels quals 500 milions d’euros estan ja en execució.