La Generalitat invertix perquè les aigües residuals no contaminen la platja de Gandia

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori invertirà 1,5 milions d’euros en els projectes de renovació dels emissaris submarins de la xarxa de depuració de Xàbia Arenal, Vinaròs, Orpesa, Cullera, Gandia i Dénia per a assegurar la integritat i el correcte funcionament d’estos sistemes que porten les aigües residuals mar endins perquè els abocaments no contaminen la costa, a on, especialment a l’estiu, milers de turistes gaudixen de les platges.

La costa compta amb emissaris submarins que aboquen aigües tractades procedents d’estacions depuradores, les quals han sigut sotmeses a processos de tractament que garantixen la protecció del medi receptor en condicions normals de funcionament. Al llarg dels anys, s’han dut a terme diferents actuacions de renovació i reparació en estos emissaris per a mantindre la seua operativitat i seguretat.

Per la seua banda, l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) de la Generalitat du a terme, cada any, labors de vigilància estructural, i en els seus últims informes ha subratllat la importància d’actuar a mitjà termini per a garantir la integritat de les instal·lacions i mantindre un rendiment adequat.

En este sentit, s’ha plantejat la necessitat de renovar i millorar els emissaris amb un disseny actualitzat que garantisca tant la seua solidesa estructural com la seua compatibilitat ambiental. Per a això, s’estan desenrotllant projectes de construcció que preveuen les millors solucions quant a dimensionament, traçat, materials i equips necessaris, incloent-hi instal·lacions de bombament i altres elements en la capçalera, sempre respectant la normativa legal aplicable i els criteris de sostenibilitat.

Amb la finalitat de facilitar-ne el desenrotllament i l’execució, el procés s’ha organitzat en lots independents, cada un corresponent a diferents àrees de la costa. El lot 1 correspon a les localitats de Vinaròs i Orpesa, en la província de Castelló, amb un pressupost de 497.327,06 euros. D’altra banda hi ha el lot 2, Cullera i Gandia, en la província de València, amb un pressupost de 550.142,59 euros, i, finalment, el lot 3 inclou Dénia i Xàbia Arenal, en la província d’Alacant, amb un pressupost de 523.734,83 euros. Una vegada definits estos projectes podran començar les actuacions en els diferents punts.