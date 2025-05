L’enderrocament de la Venta de Bous del Saler ja acumula un mes de retard

L’enderrocament de la Venta del Saler, l’antic mas a on es guardaven els caps de bestiar que havien de bregar en la plaça de bous de València, no arranca. No s’ha mogut encara ni una pedra i no hi ha màquines treballant en la zona. Només s’ha col·locat un cartell en què s’indica que s’escometran unes obres, però res més.

La Regidoria de Devesa Albufera, que gestiona el regidor de Vox José Gosálbez, assenyala que l’empresa està complint els terminis previstos en l’obra, que s’ha d’executar durant un període màxim de sis mesos.

No obstant això, era a finals de març quan teòricament hauria d’haver-se iniciat l’enderrocament, però ha passat un mes i pocs dies i seguix sense haver-hi maquinària treballant en el lloc. Devesa Albufera reitera que l’enderrocament s’ha de dur a terme. La Venta de Bous, situada en el bosc de la Devesa, al costat d’un dels itineraris paisatgístic del pulmó verd, és un edifici fora d’ús i d’ordenació. El seu estat de deterioració constituïx un perill. Tota la zona serà objecte d’una restauració paisatgística.