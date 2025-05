Els sindicats exigixen cobrir les 193 vacants en els servicis socials de València

Els sindicats UGT, CCOO i CSIF han convocat els treballadors dels servicis socials de l’Ajuntament de València perquè secunden quatre concentracions en els seus respectius centres i una última manifestació en la plaça de l’Ajuntament. Les protestes tindran lloc tots els divendres de maig a les 10:30 h del matí en els 13 centres municipals, el centre d’atenció a la immigració o el centre d’atenció social a persones sense sostre. La manifestació serà en juny. I el motiu està resumit en l’encapçalament de la convocatòria: “Sense professionals, no hi ha servicis socials”.

Els sindicats reclamen que el consistori complisca la seua obligació de servici públic i atalle “les interminables llistes d’espera en els servicis socials” que fan que no es puguen atendre de manera convenient les necessitats de la població, cada vegada més dependent per l’elevada taxa d’envelliment. Segons assenyalen, la falta d’atenció en temps prudencial està deixant desprotegida tota la població en general i menors en situacions de risc, majors o famílies sense recursos en particular.

En este escenari de necessitat, tot el que oferix l’Ajuntament és una plantilla cada vegada més minvada, amb enormes càrregues de treball que fan inassumible l’atenció. Els sindicats no manegen dades concretes —les han demanades, però no els les han facilitades—, però Compromís va recaptar informació a través d’una pregunta a la regidora del ram. Els servicis socials tenien 193 vacants a l’inici de l’any. La xifra té a vore amb les borses de treball encara per conformar i les baixes laborals sense cobrir. “Moltes vegades el que fan és tapar buits passant els treballadors d’un servici a un altre, però això no soluciona res”, lamenta un empleat municipal.

Al respecte, la valencianista Lucía Beamud lamenta “el col·lapse del servici, amb moltes vacants, que el Govern del PP i Vox ha decidit no cobrir”. I afig: “Este abandó deliberat està deixant famílies sense atenció, persones majors esperant més d’un any per a una valoració de dependència i ajudes de vivenda que no arriben per falta de personal per a tramitar-les. No es tracta d’un problema tècnic, sinó d’una decisió política del Govern de Catalá, que està desmantellant un servici essencial per a la ciutadania més vulnerable. València mereix uns servicis socials dignes i amb recursos, no este abandó institucional”, tanca la regidora.