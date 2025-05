La jutgessa rebutja la petició de les víctimes d’investigar Miguel Polo (CHX) i tres alts càrrecs d’Emergències

La jutgessa de la dana desestima el recurs de reforma presentat per l’Associació de Damnificats Dana Horta Sud contra la decisió de la instructora mateixa de no investigar el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, i tres càrrecs d’Emergències de la Generalitat: el director general Alberto Martín Moratilla, el subdirector Jorge Suárez i la cap de servici.

La jutgessa considera que l’atribució d’un resultat mortal de tal gravetat per un total de 228 morts “no pot sustentar-se exclusivament en la integració de l’estructura administrativa autonòmica”, pel que fa als tres responsables citats d’Emergències.

Quant al president de la CHX, assenyala que l’absència d’informació sobre l’evolució del cabal del barranc de Poio que se li atribuïx “resulta desmentida per la remissió de correus del SAIH, així com per la possibilitat d’accés a esta”.

En la segona interlocutòria, la magistrada rebutja la petició de l’associació popular i particular que exercix l’associació Liberum d’unir a la causa un document i citar com a perit el seu autor, que va dirigir una petició d’investigació sobre la dana a la Comissió Europea.

La instructora recorda que la persona proposada per eixa part “no ostenta la condició de perit, ni expert en relació amb els fets objecte de la present investigació”.