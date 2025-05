El nucli de Massó es desestabilitza i afig més moviments en Vox

La diferència entre ser secretari tècnic de Presidència de les Corts, amb lloc de treball 2115, i assessor de Presidència de les Corts, amb el 2122, és minúscula terminològicament, però de gran importància pel que fa al salari. I és ací a on moltes vegades es mesura el pes polític. Perquè no hi ha res que ordene més les responsabilitats de comandament que la nòmina, i esta ha comportat una reestructuració dins de l’equip de confiança de Llanos Massó, presidenta de les Corts, i, per tant, amb afeccions a Vox en la Comunitat Valenciana, ja que s’immiscix en una dels seus referents en un moment de palpitació interna.

La distància en el sou entre els dos llocs la coneixen perfectament Víctor Parra i Jerome Garris, que la notaran en el pròxim ingrés del Parlament. Els dos són assessors adscrits al gabinet de Presidència de les Corts; un des de l’inici de la legislatura, el segon des de febrer de 2024, quan va arribar des de l’Ajuntament de València, a on exercia com a secretari del grup municipal, i des de dilluns passat, els dos han intercanviat llocs, responsabilitats i, per descomptat, salaris.

Així, Parra, fins ara secretari tècnic de Presidència, passarà a ser assessor de Presidència, mentres que Garris és just al revés: deixa de ser assessor de Presidència i ara exercirà de secretari tècnic. La implicació més immediata està en el sou amb una variació de 25.000 euros entre l’un i l’altre, amb ascens per a Parra, que cobrarà amb nivell A1 (71.000 euros), i degradació per a Garris, que passa a ser un A2 amb una minva econòmica fins als 45.000 euros anuals.

Massó visita Borriana amb Parra (a l’esquerra) present / Levante-EMV

La dada de la nòmina no és fútil. Més aïna, és la millor marca d’escalafó intern. I el canvi entre Parra i Garris té la seua transcendència política. Fonts de l’equip de Massó justifiquen el canvi a una reestructuració del seu gabinet que encaixa més amb les funcions de cada un. En este sentit, citen que Parra és qui ha exercit més com a responsable d’actes i de seguretat de la segona autoritat de la Comunitat Valenciana, enfront de Garris, amb atribucions semblants, encara que en l’organigrama estiguera per damunt.

No obstant això, i fora de les explicacions oficials, també s’inclou el context dins del partit. Parra és un dels càrrecs més afins de Massó, ha sigut coordinador de Borriana (mateixa província per la qual és diputada Massó) i porta en el nucli dur de la presidenta de les Corts des de l’inici de la legislatura, qüestió totalment diferent de Garris. Este procedix del grup de València i del qual va ser destituït el febrer de l’any passat, a penes nou mesos després de començar la legislatura, per la desaparició de 17.000 euros dels comptes del partit en el consistori.

Dedicats al teletreball

Davant de la seua eixida d’una plaça (el Cap i Casal) que ha estat marcada per les aigües regirades, va aconseguir acomodament en les Corts, a on, pel que sembla, no ha acabat d’encaixar, amb brega interna i degradació inclosa. Esta, a més, hauria anat acompanyada d’una absència prolongada en la cambra, per a on diputats i assessors d’altres grups asseguren tindre’l molt poc vist. “Especulacions”, assenyalen, per la seua banda, fonts de l’equip de la presidenta.

No seria el primer membre del nucli d’assessors de Massó que es dedica principalment al teletreball. Ocorre també amb Iván Vélez, l’últim fitxatge, incorporat de Vox Albacete per a discursos. Tampoc xafa molt el parlament — “venen a vegades”, matisen fonts de Presidència— José Antonio Candel, exresponsable de premsa a Castella i Lleó i Múrcia i amb tasques en suport de xarxes socials. Estos moviments arriben en un moment de tensió soterrada en l’àmbit intern que comença a vore la llum en forma d’eixides i divisions i a on els sous importen.