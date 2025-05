La Poefesta se celebra este divendres

Oliva celebra este divendres la XX edició de la Poefesta més internacional després de dos importants reconeixements al festival. Concretament, el festival va rebre el Premi de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura de l’any 2019 per impulsar la lectura i l’ús del valencià amb passió i compromís col·lectiu. I també el Premi Difusió de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana del 2023 per convertir la poesia en una festa viva que implica tota la ciutat, escoles, comerços, institucions i, sobretot, persones. Més de dos-cents poetes i 25.000 espectadors han passat estos anys pel Poefesta segons l’organització.

La Poefesta tindrà lloc hui divendres a les 20 h en el centre polivalent, i en la present edició comptarà amb la presència dels poetes Josep Piera, Antònia Vicens, Patxi Zubizarreta, Benjamín Prado, la sud-africana Lebo Mashile, la mexicana Jeannete Clariond i Eva Baltasar. I tots ells, conduïts pel també poeta Mario Obrero. L’actuació final estarà a càrrec del gran cantautor José Mercé, que oferirà un repertori basat en els poetes de la Generació del 27.

L’assistència és oberta i gratuïta fins a completar aforament. La coordinació del festival és a càrrec, un any més, de la poeta olivera Àngels Gregori, que va gestar la iniciativa en l’IES Gabriel Ciscar. S’espera la presència de nombroses personalitats del món cultural tant valencià com espanyol a l’esdeveniment, que es considera un dels festivals de poesia més importants de tot Espanya.

Teresa Tur, regidora delegada de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, va dir que “estem molt contents de presentar la XX Poefesta, perquè una vegada més estem demostrant que l’Ajuntament d’Oliva és un exemple de suport a la cultura. Estem contents també per la complicitat del Ministeri de Cultura, de l’Associació de Comerciants d’Oliva i també dels centres educatius, als quals sempre hem tingut en compte. Cal destacar també la qualitat i els diferents accents, la riquesa i la diversitat lingüística que també tindrà esta edició de la Poefesta”.

Per la seua banda, Yolanda Pastor, alcaldessa d’Oliva, va afegir que “vull donar l’enhorabona tant a Àngels Gregori, directora de la Poefesta, com a la meua companya Teresa Tur, regidora de Cultura, per tot el treball que estan fent en l’organització del festival. També vull agrair al Ministeri de Cultura, sobretot a la seua directora general del Llibre, María José Gálvez, tot el seu suport i col·laboració a la nostra Poefesta. I mostrar la meua satisfacció, per la recuperació, enguany, de la Poefesteta, que va reunir, este dimecres, en el carrer Major més de dos-cents xiquets i xiquetes. Un acte molt important per a nosaltres, perquè els xiquets són els futurs lectors del nostre poble”.