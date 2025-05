Restauren i consoliden les voltes de la Seu de Xàtiva per a previndre filtracions

Els visitants que estos dies s’acosten a la Seu de Xàtiva es trobaran un equip d’obrers especialitzats que està fent tasques de restauració i consolidació de les voltes per a previndre filtracions. Així, prop de l’altar s’ha instal·lat una bastida de 28 metres d’altura que està sent utilitzada pels operaris.

L’origen dels treballs és la caiguda de part d’una llosa de la coberta fa mesos. Les fonts consultades van explicar que “l’incident va tindre lloc de nit i només es va vore afectat un dels bancs. No va haver-hi danys personals”. Després d’estos fets, es va revisar la resta del sostre i es van confirmar les zones en les quals s’havia d’actuar. Així, des de la Seu van explicar que els treballs s’estan centrant en “tasques de restauració i manteniment mitjançant la consolidació de les voltes per filtracions i humitats. També s’estan fent labors de fixació de les voltes per a la seua correcta conservació”.

L’abat de Xàtiva, Víctor Camilo Bardisa Bito, va atendre, ahir, Levante-EMV i va explicar que “després de l’incident va vindre l’arquitecte i va passar l’informe a Patrimoni. Quan es va considerar oportú, ens van donar el permís per a començar les obres. El següent pas és fer les obres”. També va explicar ahir que “també tenim pendents diverses obres relacionades amb filtracions. Quan es consolide el bon oratge repassarem les zones en les quals cal actuar i planificarem els treballs. La Seu és molt gran i requerix un manteniment constant”.

Obres en la volta de l’església Col·legiata de Santa Maria de Xàtiva / Perales Iborra

Tal com va publicar este diari el mes de març passat, en diverses zones de la col·legiata de Xàtiva afloren goteres en les jornades de pluja abundant. Només fa falta passejar-se per l’edifici eclesiàstic per a identificar les zones en les quals les precipitacions es deixen vore. Les fonts consultades van exposar que la instal·lació de poals o una altra classe de depòsits per a arreplegar l’aigua és una mesura temporal. També van explicar que, a vegades, els treballs es demoren per l’excessiva burocràcia a la qual estan sotmesos els projectes per tractar-se d’un edifici històric.

La predicció de l’oratge de hui per a Xàtiva —i la resta de la comarca de la Costera— està marcada per una alerta taronja, que podria portar pedra de gran grandària i fins a 30 litres per metre quadrat. Potser, els poals tornen a la Seu de Xàtiva, a l’espera d’un arreglament més definitiu.