Sindicats i AMPA de la pública animen les famílies a matricular els seus fills en valencià

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic, formada per sindicats, AMPA de la pública i associacions docents, ha iniciat una campanya per a animar les famílies a matricular els seus fills en valencià com a llengua base.

Com a novetat en l’admissió escolar del curs 2025-26, les famílies han de marcar en la sol·licitud d’admissió telemàtica la preferència de la llengua base per a les ensenyances d’Educació Infantil (3 anys) i primer de Batxillerat.

Per a primer de l’ESO, la llengua base ve determinada pel que s’haja marcat en sext. Per això, la plataforma recomana que “en el moment de fer la sol·licitud es trie valencià, per a assegurar que l’alumnat siga competent en les dos llengües al finalitzar l’escolarització”.

Quasi 20.000 aules

El curs escolar 2025/2026 comptarà, a la Comunitat Valenciana, amb un total de 19.397 cursos en Infantil i Primària, segons la informació oferida este dimarts per la Conselleria d’Educació, coincidint amb l’inici de l’admissió de nou alumnat en estos dos cicles educatius, un procés que s’allarga fins al pròxim 16 de maig i que s’avança un mes respecte al curs anterior.

Militars en una de les aules prefabricades a Alfafar, estrenades per l’alumnat de quint de Primària del CEIP Orba / Gonzalo Sánchez

El departament de José Antonio Rovira també ha donat a conéixer el repartiment d’aules per llengua base, després de la consulta realitzada a les famílies a finals del mes de febrer dins de la nova Llei de llibertat educativa. En este sentit, el 48,77 % de les unitats docents tindran el valencià com a llengua base, tot i que el suport a la llengua valenciana en la consulta va ser d’un 50,5 %, encara que ací s’incloïen els tres primers cursos de l’ESO. En Infantil, el percentatge d’aules en valencià descendix al 42,81 %, però en Primària se situa en el 51,54 %. Malgrat estes dades dispars, el conseller ha defés hui que el “99,67 % de l’alumnat estudiarà en la llengua base triada pels seus progenitors”, i que això suposa “una bona notícia després de la consulta”.

“Llengua d’oportunitats”

El portaveu de la Plataforma i president de FAMPA-València, Rubén Pacheco, reivindica que l’argumentari de la Plataforma és que “el valencià és una llengua d’oportunitats laborals”. “Com més coneixements de valencià tinguen els nostres fills i filles, més facilitats tindran per a obtindre els nivells de llengua requerits per a accedir a molts llocs de treball. A més, les persones que coneixen dos llengües (castellà i valencià) estan més ben preparades per a adquirir una tercera llengua”.

El pes de les llengües en les aules per al curs que ve ha quedat molt equilibrat, i Conselleria destaca que en “els mínims casos que es queden fora (de la seua preferència d’elecció) és perquè la demanda ha sigut insuficient per a crear-les”, i el conseller va assegurar que el seu departament “continua treballant per a donar resposta a tot l’alumnat”, amb l’objectiu d’arribar al 100 %.

El pes de cada una de les llengües és diferent segons la zona de predomini de cada idioma. En les comarques castellanoparlants, el 92,40 % de les unitats docents tindran el castellà com a llengua base; mentres que en les zones valencianoparlants, només el 56,25 % dels grups seran en valencià, encara que descendix al 49,26 % en Infantil. Les diferències són notables.

Més aules malgrat el descens de natalitat

Quant a números globals, el curs 2025/2026 comptarà amb un total de 19.397 aules; són 39 unitats més que el curs anterior, malgrat que hi ha un descens de 5.956 alumnes per “la baixada de la natalitat”. “Estes són ‘les retallades’ que pregonen alguns”, ha defés Rovira. Així mateix, ha reconegut que s’ha baixat a 3 persones el mínim d’alumnes per a obrir una aula en zones despoblades, la qual cosa mostra la seua estratègia de lluita contra la despoblació. “Quan vam arribar, el mínim era de sis”, ha reconegut.

El conseller ha explicat que s’ha mantingut el mateix nombre d’unitats en les localitats afectades per la dana, amb 9 aules noves d’Infantil i 16 de Primària. Malgrat l’impacte de la tragèdia, Rovira ha defés que “no s’ha disminuït cap recurs educatiu”. En este sentit, ha assegurat que el 100 % dels col·legis afectats per la dana “recuperaran la normalitat l’1 de setembre”, bé en els seus edificis originals, bé en barracons.