La sobretaula més llarga de Mazón: sis mesos atrapat en El Ventorro

La tragèdia del 29 d’octubre va tindre molts escenaris. Utiel, Chiva, la Ribera, l’Horta Sud… Allà a on va avançar la devastació. N’hi hagué uns altres, a on ni va ploure ni va haver-hi barrancada, però que també han quedat en l’imaginari col·lectiu. Un és el Centre de Coordinació d’Emergències, a l’Eliana, des d’on es va gestionar la catàstrofe. I del que es continua parlant, convertit en un lloc icònic, combustible per a Falles, és un altre: El Ventorro. Hui es complixen sis mesos des que, el 8 de novembre, este restaurant va saltar a la fama pel dinar entre el president Mazón i la periodista Maribel Vilaplana.

El restaurant dirigit per Alfredo Romero és un clàssic enclavat en el centre històric, seu de cenacles d’empresaris, periodistes i polítics, i conegut per oferir una cuina contra les tendències i l’estatus d’estar a on es decidixen coses importants. Va ser en un dels seus reservats a on va passar una part decisiva d’eixe dia el president Carlos Mazón: les hores crítiques de la vesprada, amb l’UME ja desplegant-se en direcció a Utiel i amb les tempestes reactivades en les capçaleres del Magre, el Poio i la resta de barrancs.

F. Bustamante / M. Á. Montesinos

Segons l’única versió oferida per fonts autoritzades per la periodista, va ser la primera i única ocasió en què han dinat a soles, encara que sí que es coneixien i s’havien vist en trobades i fòrums professionals; uns plats compartits (tomaca amb ventresca, bolets de temporada); una proposta (rebutjada) per a dirigir la radiotelevisió valenciana À Punt; i una conversa que es va allargar un poc més tractant temes professionals (ella es dedica a assessorar en matèria de comunicació). I tot això entre les 15 hores i les 17:45 hores, quan ella abandona el local, sempre segons les citades fonts. Mazón va rebre diverses telefonades durant el dinar, però “no va transmetre en cap moment que estiguera passant alguna cosa”.

Això és el que hi ha en el menú informatiu, el que es coneix sobre el que va fer el president eixa vesprada, des que va marxar del Palau després d’una reunió amb els agents socials al migdia, fins a la seua aparició en el Centre de Coordinació d’Emergències, a les 20:28 hores d’aquella vesprada, ja amb l’Es-Alert llançat i la majoria de víctimes ja mortes, segons planteja la jutgessa en les actuacions. Això i algunes telefonades que va fer durant la vesprada, diverses d’estes amb l’exconsellera Salomé Pradas, al comandament de la crisi a l’Eliana. No van parlar per primera vegada fins a les 17:37 hores. A eixa hora estaria finalitzant el dinar. A les 16:29 h, Pradas no va obtindre resposta.

Hui es complixen sis mesos des que va transcendir aquell dinar i tot continua donant voltes. No està ajudant la Generalitat, a la qual s’acusa de falta de transparència. A l’oposició se li ha negat la factura del dinar, informació sobre telefonades, imatges de càmeres del Palau o els trajectes del vehicle oficial del president.

També hi ha hagut girs de guió. Primer es va presentar com a “dinar privat” i després com “un dinar de treball”. Durant diversos dies, Presidència va evitar revelar la identitat de la persona que va acompanyar Mazón eixe dia. Segons la versió dels fets aportada pel Palau el dia que es va revelar l’àgape, Mazón va arribar al despatx cap a les 18:00 hores. També es va mantindre durant mesos que el president va arribar al Cecopi “passades les 19 hores”, la qual cosa es va demostrar fals posteriorment, quan el president mateix va reconéixer, amb foto inclosa, la seua arribada a les 20:28 hores. Per a explicar el desajustament cronològic, la resposta de Mazón és que és un “fet fàctic” que les huit i mitja són passades les 19 hores. Això és inqüestionable.

Pressió de l’oposició

L’oposició no ha afluixat en sis mesos. L’objectiu, alimentat per la falta d’explicacions, sembla ser que Mazón romanga atrapat en eixe dia, en eixa sobretaula. “Només hem vist una captura de pantalla d’un senyor entrant per una porta”, assegurava dimarts la delegada del Govern. Mazón “no ha pogut respondre amb dignitat” què va fer eixa vesprada, afegia. El PSPV està esprement l’acudit: el president d’El Ventorro, el Consell d’El Ventorro… En l’era del mem, tot es convertix en acudit. Fins i tot Pedro Sánchez s’ha referit al “pacte d’El Ventorro”, convertit ja en un hit en el debat nacional.

Mentrestant, la vida ha seguit per als altres protagonistes. Vilaplana, potser per la seua condició de periodista, ha esquivat, estos mesos, la pressió mediàtica (no hi ha hagut una explicació extensa sobre aquella jornada). No tant el local, convertit en una espècie de reclam turístic fins al punt que l’amo va decidir retirar el cartell de la seua entrada, ja discreta per si mateix, així com posar sota control les reserves de curiosos. Des de fa sis mesos, el producte més cotitzat de la seua carta, la discreció, està fora de temporada.