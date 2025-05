El “solidari” Certamen Internacional de Bandes de Música

El Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València d’enguany serà especial. Les pedanies afectades per la dana seran escenari del certamen, i, per a estes, s’ha preparat una desfilada de les bandes afectades, tant de València com de pobles afectats de la Comunitat, que se celebrarà en la pedania de la Torre. A més, el certamen l’obrirà el grup Amores, amb seu a Catarroja, també afectat. A més, en algunes de les seccions del certamen participaran agrupacions directament danyades, com la banda de Montroi.

El comité organitzador del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València ha aprovat dedicar la present edició del CIBM València 2025 a la dana i a totes les societats musicals que van patir les seues conseqüències el mes d’octubre passat, donant-los protagonisme a través de les diferents actuacions que es desenrotllaran en el certamen des del 12 fins al 20 de juliol, particularment en l’entrada de bandes que se celebrarà el dilluns 14 de juliol en la pedania de la Torre, amb la participació de 15 bandes afectades per la dana i amb la invitació a dos bandes afectades més perquè clausuren les seccions tercera i segona del CIBM València.

Instruments danyats per la dana / Levante-EMV

El regidor de Cultura, José Luis Moreno, ha assenyalat que “esta nova edició del certamen internacional tindrà una mirada molt especial amb les pedanies i els municipis afectats per la dana. No només seran part de l’escenari del festival, sinó que en seran protagonistes amb activitats organitzades en reconeixement a totes aquelles agrupacions musicals que han hagut de viure la reconstrucció”.

Programa complet

Dissabte 12 de juliol. Els actes previs del certamen s’iniciaran amb un espectacle del grup de percussió Amores, juntament amb bandes de la ciutat pertanyents a COSOMUVAL, organitzat per l’Ajuntament de València, en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

Diumenge 13 de juliol. La banda guanyadora de la secció d’honor en l’última edició del CIBM 2024, la Unió Musical de Llíria, oferirà un concert en el Palau de la Música de València.

Dilluns 14 de juliol. En la pedania de la Torre, una de les més afectades per la dana, es farà una entrada de bandes en la qual participaran les bandes afectades per la dana que s’han inscrit a través de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, amb la participació de la Unió Musical d’Aldaia, la Banda Simfònica d’Aldaia, la Societat Artística i Cultural Unió Musical de Benetússer, la Societat Unió Musical de Catarroja, la Societat Musical l’Artística de Chiva, la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar, el Centre Instructiu Musical de Massanassa, la Unió Musical de Montroi, la Unió Musical de Paiporta, l’Agrupació Musical Santa Cecília de Sedaví, el Centre Instructiu Musical Castellar-l’Oliveral, la Unió Musical de Castellar-l’Oliveral, l’Associació Musical de la Torre, l’Agrupació Musical Els Majors de l’Horta Sud i Sedajazz, un total de 15 agrupacions desfilant pels carrers principals de la Torre.

Dimarts 15 de juliol. Taula redona amb el títol “La figura del compositor en el CIBM València”, en la qual participaran, entre d’altres, els compositors de les obres obligades del CIBM València 2025 i que comptarà com a moderadora amb la compositora valenciana Amparo Edo. També eixe mateix dia, en el Palau de la Música, s’oferirà un concert a càrrec de la Banda de l’FSMCV amb motiu del 25é aniversari de la seua creació.

Des del dimecres 16 fins al diumenge 20 de juliol. Fase de competició del certamen en les diferents seccions, amb el concurs, en la vesprada del dimecres 16 de juliol, i per este orde, de les següents bandes de la secció tercera: Banda Simfònica Ciutat de Guadix (Granada), Associació Banda Maestro Lupi de Benavente (Zamora), Banda Música Jove de Benimaclet (València), Unió Musical d’Algímia (València), Associació Musical el Verger (Alacant) i la Banda de la Fundació Manuel de Falla d’Illescas (Toledo), amb la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar com a banda convidada.

La vesprada del dijous 17 serà el torn de les bandes de la secció segona: Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí (València), Societat Unió Musical Santa Cecilia de Caudete (Albacete), Unió Musical Cartagonova (Múrcia), Societat Unió Musical de Yátova (València), Societat Artisticomusical la Unió de Quart de Poblet (València) i la Harmonie Orkest Vleuten (Països Baixos), les quals entren a concurs, i amb la Unió Musical de Montroi tancant la vetlada com a banda convidada.

El divendres 18 a la vesprada estarà reservat a la nova secció lliure, amb la participació de la banda del Centre Professional de Música i Dansa Joan Baptista Cabanilles d’Algemesí (València), Associazione Bandistica InCrescendo (Itàlia), Knabenmusik Schaffhausen (Suïssa), Banda Sinfónica Galega (la Corunya) i la Banda del Conservatori Professional de Música d’Utiel (València). Tancarà la vesprada musical, com a banda convidada, la Jove Banda Nacional Suïssa.

El dissabte 19 de juliol començarà l’intens cap de setmana musical, en el qual podrem gaudir, en doble sessió de matí i vesprada, de les bandes Centre Artístic Musical de Bétera (València), Ateneu Musical i Cultural d’Albalat de la Ribera (València), Banda de Música de Vilatuxe (Pontevedra), Societat Musical Santa Cecília d’Alcàsser (València) i l’Agrupació Musical de Cabezo de Torres (Múrcia), totes dins de la secció primera. Tancarà el dia com a banda convidada la Banda Simfònica Municipal de Madrid.

El certamen finalitzarà amb la secció d’honor el diumenge 20 de juliol, també en doble sessió de matí i vesprada, amb la participació de les bandes Societat Unió Musical Alberic (València), Societat Ateneu Musical de Cullera (València), Societat Unió Musical d’Almansa (Albacete), Agrupació Musical l’Amistat de Quart de Poblet (València) (reserva plaça 2024) i l’Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria (València), les quals, juntament amb la Banda Simfònica Municipal de València, clausuraran amb brillantor la secció d’honor del CIBM València 2025.