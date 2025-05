Taberner brilla en la seua tornada a un Masters 1000

El valencià Carlos Taberner, número 139 del món, va brillar, este dimecres, en el Masters 1000 de Roma, i, quatre anys després, va tornar no només a jugar un partit del quadro principal d’esta categoria, sinó que va sorprendre l’estatunidenc Aleksandar Kovacevic, número 80, a qui va eliminar en tres sets (6-3, 1-6 i 7-5) per a passar a la segona ronda, en la qual s’enfrontarà a l’australià Alexei Popyrin, en un altre partit inèdit. Se suma així als valencians Roberto Bautista i Pedro Martínez, que iniciaran esta jornada la seua participació en el Masters 1000 de Roma, i als altres representants de l’“armada”, com Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Roberto Carballés i Jaume Munar.

Taberner va remuntar en un tercer set èpic, que se li havia complicat, per a firmar la seua segona victòria oficial en categoria Masters 1000, després d’aquella primera contra el també espanyol Jaume Munar en Indian Wells 2021, últim any en què va jugar un quadro principal (Madrid) abans d’este a Roma, al qual va arribar des de la classificació. El tenista valencià, de 27 anys, disputa per tercera vegada un torneig d’esta categoria, a on ara té un balanç de 2 victòries i 2 derrotes.

Martínez i Bautista, hui

Abans de l’esperada estrena de Carlos Alcaraz este divendres, Pedro Martínez i Roberto Bautista debuten este matí en el Masters 1000 de Roma contra dos italians en sengles duels inèdits en el circuit ATP. L’alzireny, 49é del món, es vorà amb el jove Mattia Bellucci, de 23 anys i 68é en el rànquing ATP, i el de Benlloc, 56é del món, es creuarà amb un tenista 13 anys més jove, Matteo Arnaldi, de 24 anys i 37é del món.

D’altra banda, Roberto Bautista i la catalana Marina Bassols seran els representants espanyols en la pròxima Copa Hopman del 16 al 20 de juliol a Bari.