Totes les estacions d’ITV sense cita prèvia a València, Alacant i Castelló

L’estiu s’acosta i, amb este, arriba també l’època en la qual més conductors han de passar la revisió del seu vehicle, la ITV. Un tràmit obligatori que l’any passat es va enfrontar a la Comunitat Valenciana a un col·lapse que va durar mesos. Hui dia, esta situació està lluny de repetir-se. No obstant això, també resulta cert que són diverses les estacions en les quals poder passar este servici actualment no resulta senzill, bé perquè no tenen cites disponibles ja o bé perquè per a trobar el primer torn a la disposició dels ciutadans cal esperar més de 45 dies.

Les estacions sense cita

En concret, segons es reflectia ahir en la web de la societat pública d’este servici, Sitval, són set els centres per a esta inspecció que actualment mostren el color roig —el que indica, segons el format establit, que no hi ha cites en els pròxims 45 dies— al costat del seu nom. Entre estes hi ha els casos de Gandia, Sagunt i Massalfassar —esta última, l’única amb atenció 100 % sense necessitat de cita— en la província de València, el d’Ondara a Alacant i les tres estacions castellonenques en les quals es pot passar la ITV: la de Castelló de la Plana, la de Vinaròs i la de Vila-real.

La ITV d’Alzira, en una imatge d’arxiu / Perales Iborra

No obstant això, estes no són les úniques estacions en les quals trobar una cita no resulta fàcil. Sense anar més lluny, en un altre dels centres valencians, eixa disponibilitat de cites no és visible fins, com a mínim, d’ací a un mes. I eixe no és un altre que l’estació d’Alzira, a on el primer torn disponible no es pot vore fins al pròxim 17 de juny. Mentres, en la resta de les estacions —Alcoi, Orihuela, Novelda, Benidorm, Redován, Alacant, Villena, Elx, Pilar de la Horadada, Torrevieja, Riba-roja, San Antonio de Benagéber, València-Campanar, València-Vara de Quart, Xàtiva, Catarroja, Llíria, Ontinyent i Utiel— el color verd és la tònica i es pot trobar una cita en menys de 30 dies.

A setmanes de l’augment d’activitat

Este escenari es produïx a l’espera que en les pròximes setmanes comence el període fort de la inspecció, que —marcat per l’inici de les vacacions entre el personal i la major càrrega de treball— els sindicats situen des de mitat de juny.