Camps qüestiona la proximitat de Mazón amb Vox: “El PP no vol pactes amb altres partits”

Francisco Camps calfa el seu retorn. A escasses hores de celebrar un acte massiu amb simpatitzants del PPCV en el qual podria anunciar la seua intenció de liderar el partit que ara comanda Carlos Mazón, l’expresident ha reivindicat el seu llegat (ha demanat al PP que també ho faça) i ha qüestionat la política de pactes que està duent a terme l’actual cap del Consell, a qui, no obstant això, ha evitat criticar per la seua gestió de la dana del passat 29 d’octubre. En l’habitual to críptic que envolta les seues intervencions des de la seua exoneració judicial, Camps ha deixat oberta la porta fins i tot a ser candidat a la Generalitat en 2027.

L’expresident, en una entrevista en El programa de Ana Rosa de Telecinco, ha evitat confirmar que l’acte d’este dissabte en el Veles e Vents siga per a formalitzar la seua candidatura a presidir el PPCV. En tot cas, com va publicar Levante-EMV, des del seu entorn asseguren que així ho farà si es veu amb suports en eixa cita, per a la qual hi ha més d’un miler de confirmats.

Camps ha assenyalat que és una trobada per a “celebrar el 30 aniversari” de l’inici d’un cicle polític, el seu, que, segons ha dit, “va canviar la història de la Comunitat Valenciana”, ja que va establir “les bases de la modernitat” de l’autonomia, que encara hui continuen vigents per a l’expresident. En eixe sentit, ha destacat que és “molt important que el partit sàpia reconéixer i fer valdre el que es va fer” durant eixa època de majories absolutes. “Cal fer-ho”, ha insistit.

Unes majories absolutes que Camps aposta per recuperar menjant terreny a un Vox crescut a la Comunitat Valenciana i tornant a ser la “casa comuna del centredreta”. “El partit té l’obligació moral de plantejar les eleccions per a guanyar per majoria absoluta”, ha insistit.

En un moment en el qual l’extrema dependència de Mazón de Vox ha obligat el president a assumir el discurs voxista per a romandre en el Palau, com es va vore en el pacte pressupostari o ara en la negociació d’esmenes als comptes i la Llei d’acompanyament, Camps ha qüestionat esta convivència del PPCV de Mazón amb el partit de Santiago Abascal.

“El partit necessita el dinamisme de la militància, que la gent estiga contenta i implicada i que se sàpia que és un projecte per a tot el centredreta. L’únic pacte que este partit vol és amb els ciutadans i no amb un altre partit, perquè sense majoria absoluta no es pot fer la tasca de govern que entenc que en estos moments ha de fer el PP”, ha desenrotllat.

Candidat en 2027?

Camps no ha aterrat les seues intencions més enllà de l’homenatge als dirigents de fa 30 anys per un treball “que no s’ha reconegut” i a eixes ganes de “mirar al futur” i de recuperar el dinamisme orgànic. No obstant això, preguntat per si “es veu com a candidat a la Generalitat en 2027”, tampoc ho ha descartat.

“Em veig com algú que ha sigut president de la Generalitat i del partit, amb ganes de reivindicar el treball que es va fer. És molt important que el partit sàpia reconéixer-lo”, ha dit deixant tots els escenaris oberts.

Camps es va reunir, este dissabte, a Sot de Chera, amb militants de la Serrania / Levante-EMV

A més que el moviment de Camps es produïx en un context de debilitat de l’actual líder del PPCV per la seua gestió de la dana, este arriba quan sonen tambors d’un congrés nacional en el PP. Alberto Núñez Feijóo estaria estudiant la celebració del conclave, pendent des de 2021, per a renovar l’estructura orgànica davant d’un possible avançament electoral, segons van publicar ahir mitjans de Madrid.

La cita arribaria en juliol si se seguix el calendari previst. Segons els estatuts, això implicaria que en els quatre mesos següents, és a dir, abans de final d’any, tinguen lloc els congressos autonòmics, inclòs el del PPCV. Els dirigents valencians consultats asseguren no haver sigut informats de res al respecte des de Génova. En tot cas, estos terminis es poden incomplir, com ja ha succeït en els últims temps en la formació conservadora.

Mazón, “en la reconstrucció”

Malgrat l’evident desafiament intern que este moviment suposa, Camps seguix sense confrontar directament amb Mazón. Tampoc quant a la seua gestió de la dana. L’expresident ha assenyalat que el cap del Consell està portant “molt bé” una reconstrucció “extraordinàriament complexa”. “Ho estan fent molt bé, és una tasca hercúlia i difícil”, ha assenyalat.

Sobre la gestió de l’emergència, ha descarregat tota la responsabilitat en el Govern central de Pedro Sánchez, que “no va estar quan havia d’estar”. Alineat amb Feijóo, ha defés que es degué declarar l’emergència nacional perquè l’executiu assumira la coordinació de la crisi, cosa que, segons ha denunciat, Sánchez no va fer “per tacticisme o per irresponsabilitat”.