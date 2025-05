Fins a 68 pacients esperant un llit en l’Hospital General després de Setmana Santa i el pont de maig

Els pacients comencen a acumular-se en les Urgències de l’Hospital General de València. A primera hora d’este dijous, 68 pacients esperaven per a rebre un llit en planta davant de la falta d’espai. La situació s’ha agreujat esta setmana, després de tres setmanes amb dies festius: Setmana Santa, Pasqua i el pont de maig. A més, Urgències tenia per atendre 104 persones, amb pacients esperant en cadires de rodes i congestionant diverses sales del servici.

Des del centre confirmen este pic de pacients després de la tornada de les vacacions. “Hem tingut una alta freqüentació de pacients entre dimecres i dijous”, expliquen fonts oficials del centre hospitalari. No obstant això, expliquen que 35 d’estos pacients estan atesos en els llits de la Unitat d’Hospitalització Transitòria (UHT), a on estan “controlats en tot moment pel personal d’Infermeria i pels facultatius de les diferents especialitats”. I insistixen: “Se’ls proporciona la mateixa medicació i se’ls fan les mateixes proves diagnòstiques que si estigueren en sala”.

Pacients esperant en les sales d’Urgències de l’Hospital General, este dijous / ED

Durant les vacacions i els dies lliures coincidixen diversos factors. El primer és que el personal sanitari també té dies lliures, per la qual cosa els servicis i les intervencions s’alentixen. I un altre factor important és que l’arribada de pacients a través d’Urgències durant els festius també descendix. En este sentit, és habitual que després de les festes, es produïsca una major saturació en els hospitals. Sol ocórrer també després de Nadal, quan coincidix amb l’auge dels virus respiratoris. En eixe moment, va haver-hi un pic de 78 pacients, només 12 més que l’actual.

Dèficit estructural

No obstant això, part del personal de l’Hospital General introduïx un altre motiu: el del dèficit estructural de llits en el departament. Així ho apunta la delegada de CSIF en este departament: “Per norma, falten entre 80 i 100 llits en este centre, perquè es poguera funcionar amb folgança —assenyala—. Per això, el nostre hospital sol ser el primer a patir els efectes dels pics assistencials”.

Façana d’Urgències de l’Hospital General / GVA

Segons la memòria de gestió de l’any 2023 de la Conselleria de Sanitat, l’última publicada fins al moment, el departament de l’Hospital General té assignades 383.162 targetes SIP. És des de lluny l’àrea amb més pacients assignats. I, per a tots ells, l’hospital compta amb un total de 637 llits entre els seus diferents servicis; ix una mitjana d’un llit per a cada 600. El segon departament en nombre de pacients és La Fe, amb un total de 302.592 SIP assignades. Però la principal diferència és que este centre hospitalari compta amb un total de 1.000 llits, per la qual cosa n’hi ha un per cada 300 persones, una diferència notable amb el complex situat al costat de l’avinguda del Cid.

No obstant això, Sanitat està en vies de solucionar esta problemàtica. Les obres de construcció del nou edifici de consultes externes, la data d’obertura de les quals es preveu per a l’any 2028, permetrà incrementar en un centenar el nombre de llits del centre, fins a les 737, la qual cosa deixaria un llit per cada 520 persones. Seguiria sense arribar a la proporció de La Fe, però suposaria millorar l’actual.