Obrin al trànsit el pas sobre el barranc del Murtal a Godelleta

Ja es pot circular pel nou pas que salva el barranc del Murtal a Godelleta en el carrer Lugo. La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha obert al trànsit dels vehicles un dels carrils de circulació sobre la nova estructura que salva el llit. D’esta manera, es facilita la circulació mentres avancen els treballs de reconstrucció dels dos passos de connexió que van ser destruïts per la riuada del mes d’octubre passat després de la dana del dia 29.

Estes infraestructures comunicaven les urbanitzacions de la zona i facilitaven l’accés a la xarxa de carreteres. La Conselleria va iniciar les obres d’emergència a finals d’any, amb una inversió, en dos vials, de 3,2 milions d’euros, amb l’objectiu de recuperar la connexió del nucli urbà amb les diferents urbanitzacions.

Millora de la comunicació

La directora general d’Infraestructures Viàries, María José Martínez Ruzafa, ha explicat que l’obertura d’este carril s’ha dut a terme després de completar les fases de la construcció de l’obra de pas sobre el barranc i pavimentació, amb la finalitat de “millorar la circulació i comunicació dels veïns. Els treballs restants, com el remat de baranes i sistemes de contenció, es portaran a cap de manera compatible amb el trànsit obert”.

Connexió cap a Torrent i Calicanto

Després d’esta intervenció, la circulació dels vehicles es distribuirà entre dos passos diferents, de manera que, en el sentit cap a Torrent, el trànsit continuarà pel pas provisional original situat aigües amunt, mentres que el sentit contrari cap a Calicanto/Godelleta es farà per l’estructura ja reconstruïda.

Cotxes circulant pel nou pas obert al trànsit / GVA

D’altra banda, la directora general ha detallat que la segona infraestructura afectada, que dona continuïtat al carrer Torrent i va ser demolida després de patir danys severs, “avança en el seu procés de recuperació”. Actualment, s’estan executant les fonamentacions, posteriorment es procedirà a la construcció dels estreps i del tauler, i, finalment, s’instal·laran les proteccions, els sistemes de contenció, les esculleres de protecció del llit i la urbanització complementària.

Les obres de Godelleta formen part del pla de recuperació de carreteres, ponts i passarel·les de titularitat municipal que ha assumit la Generalitat Valenciana.

Pla de recuperació

Les actuacions del pla “Recuperem València” s’han anat iniciant després que la Generalitat haja assumit les competències necessàries per a dur a terme obres de rehabilitació en més d’una vintena de localitats afectades, a causa de les dificultats dels municipis per a assumir els treballs i la necessitat d’executar-los com més prompte millor.

Després de l’acord de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, la Generalitat va assumir la reconstrucció de mig centenar d’infraestructures de competència municipal.