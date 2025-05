Quan el papa Lleó XIV va estar a la C. Valenciana per a fer una investigació

El rector de la catedral d’Orihuela, que també és director del Museu Diocesà d’Art Sacre, José Antonio Martínez, compartix amb este diari una anècdota amb Robert Prevost, ara el papa Lleó XIV, a qui l’equip del museu va conéixer personalment quan, encara com a frare agustí, els va visitar per a investigar sobre un tema d’arxiu històric. Després, tant Martínez com l’equip van tindre contacte amb ell diverses vegades per correu electrònic: “El recordem com una persona senzilla, afectuosa i molt normal”.

Martínez ha destacat del nou papa que està “molt ben preparat científicament, en matemàtiques, filosofia, teologia i dret canònic”, a més que és poliglota i fill d’emigrants (francés, italià i espanyol). Però sobretot ha valorat que és “una persona molt discreta, de comunió, d’escolta i compromés amb la justícia social i la pau”.

A més, s’ha mostrat segur que continuarà amb la línia de Francesc, que el va portar a Roma per a posar-lo al capdavant de la selecció dels bisbes, segons el model del concili Vaticà II.

Missioner en el tercer món i religiós de Sant Agustí, està corrent com la pólvora a Orihuela una foto de quan Lleó XIV va visitar la ciutat quan era general de l’orde de les Agustines, en l’església de Sant Sebastià.

Lleó XIV quan era general de l’orde de les Agustines, en l’església de Sant Sebastià / Información

En una primera valoració, Martínez ha subratllat que el nou pontífex Lleó XIV és “un home de missió i compromís amb els més necessitats”, seguint la petjada del seu antecessor. En la seua opinió, amb Bergoglio, l’Església catòlica “ha creat una línia, i no anirà cap arrere”.

A més, en un context global de guerres i conflictes, ha remarcat que Prevost té “un coneixement del món molt important”, ja que ha estat al capdavant de tots els bisbats.