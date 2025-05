Un túnel inundat i persones atrapades en els cotxes: els incidents pel temporal a la Vall d’Albaida i la Costera

Fa temps que els experts van avisar sobre el que ara està ocorrent: el calfament global i el canvi climàtic —malgrat que encara pervisquen veus negacionistes— estan causant que els episodis de clima extrem hagen vingut per a quedar-se. La devastació per la catàstrofe de la dana n’és un dels exemples més tristos. Però els temporals se succeïxen. Durant la jornada d’ahir, les comarques de la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés van ser alguns dels territoris a on les precipitacions van deixar la seua petjada. Hui, però, el sol ja ha tornat de nou.

Fins ben entrada la nit es van succeir diferents tempestes bastant intenses —encara que de duració curta— en molts municipis. Un dels exemples va ser el que es va produir a l’Olleria, a on l’aparició de pedra va causar que les màquines i les brigades de bombers hagueren de treballar per a retirar el gel acumulat en una jornada en la qual abans d’enfosquir-se el cel amb nuvolots també havia eixit el sol. Segons va detallar l’alcalde, Ramón Vidal, a Levante-EMV, dos persones van quedar atrapades en els seus cotxes, encara que van ser rescatats sense problemes. El pavelló esportiu de la localitat també va patir les conseqüències de les pluges.

Dades de precipitacions de la jornada del dijous 8 de maig arreplegades per Avamet / Levante-EMV

Les dades aportades per l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) confirmen que en l’estació situada a l’Olleria es van arreplegar 45,4 litres ahir. La dada en si no és espectacular, però la situació sí que ho és: es van arreplegar eixos litres en tempestes curtes, però molt potents. Benicolet (33,5 litres), Llutxent (32,6), Beniatjar (31,2) o Xàtiva (29) són unes altres de les localitats en les quals el mal oratge es va deixar notar.

De fet, des del 112 confirmen que “el telèfon únic d’emergències 1·1·2 Comunitat Valenciana ha gestionat fins al moment 23 casos relacionats amb l’episodi de pluges i tempestes, fonamentalment a Xàtiva, Villar del Arzobispo, l’Alcora i l’Atzúbia”. En el cas de la capital de la Costera, exposen que “l’incident més rellevant a Xàtiva va ser un túnel inundat que va impedir el pas de vehicles”. Esta classe d’incidents en el pas a nivell situat molt prop de la plaça de bous —sense ús des de fa diversos anys— solen ser bastant habituals.

Predicció per al cap de setmana

Durant este cap de setmana, les pluges també podrien tornar a les comarques d’interior. Així, des de l’Aemet apunten a la més que possible presència de precipitacions a Xàtiva i Ontinyent durant la vesprada de dissabte, encara que els models s’actualitzen cada dia.