València, un escenari “brutal” per a Star Wars

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València ha tornat a convertir-se en un gran plató cinematogràfic per a ser, esta vegada, escenari de la sèrie Andor, de Disney+. La productora ha triat un dels punts més moderns i emblemàtics de la capital del Túria per a recrear l’entorn de la rebel·lió i tot l’equip de rodatge ha quedat absolutament sorprés i meravellat per la localització.

“És molt bell i futurista —ha assegurat Stellan Skarsgard, un dels protagonistes de la sèrie, sobre el complex creat per Santiago Calatrava—. A tot arreu hi ha arcs i perspectives fantàstiques. És increïble”.

Elogis a València i la Ciutat de les Arts i les Ciències

La sèrie, que estrena segona temporada, mostra nombrosos detalls dels edificis que integren la Ciutat de les Arts i les Ciències, així com panoràmiques de l’entorn i, molt especialment, del Museu de les Ciències, el Palau de les Arts i l’Hemisfèric, així com detalls de totes les construccions ideades per l’arquitecte valencià.

“És un complex brutal a València, un lloc increïble”, ha afirmat Diego Luna, un altre dels intèrprets de la sèrie Andor i també productor executiu, que s’ha mostrat especialment sorprés perquè en la Ciutat de les Arts i les Ciències “pots interactuar amb tot que t’envolta”.

Luke Hull, productor executiu de la sèrie, ha descrit el lloc com “un centre cultural d’arts i ciències, amb una arquitectura que es va poder integrar perquè representara la part alta de Coruscant”, al mateix temps que ha admés que, per molt que hagueren volgut els creadors d’Andor, “mai hauríem pogut recrear una cosa així”.

En este mateix sentit s’ha expressat Richard Hill, cap de localitzacions de la sèrie de Disney+. “Hem utilitzat pràcticament cada centímetre” de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, un espai “increïblement valuós” per a la segona temporada d’Andor.

Disney+ ha publicat, en les seues xarxes socials, un vídeo en el qual mostra com es va fer la sèrie i en el qual posa l’accent en la importància de València per al rodatge, ja que “la ciutat es va convertir en escenari de la rebel·lió en la segona temporada d’Andor”.