Un Vivaldi actual inaugura la trilogia climàtica de 10 Sentidos

La 14a edició del Festival 10 Sentidos comença este divendres amb una programació que compta amb 35 activitats programades entre espectacles, xarrades, exposicions i intervencions en diferents espais de la ciutat. Per a enguany, Meritxell Barberá i Inma García, directores i impulsores del certamen coreogràfic, han triat el lema “Naturalesa viva”, perquè “és urgent parlar de l’emergència climàtica”, va assenyalar Barberá durant la presentació del festival. En esta línia, va anunciar també que esta edició és la primera d’una trilogia dedicada al medi ambient que continuarà en els pròxims anys.

El Festival 10 Sentidos, que ja s’ha consolidat com una cita cultural en la ciutat, se celebra enguany en diferents espais de València, tant teatres com altres espais “singulars” i a l’aire lliure. Com van assenyalar les seues directores, el lema d’enguany obligava a buscar espais com els jardins de la ciutat. Per això mateix, algunes de les obres tindran lloc en els jardins de Vivers, el jardí de les Hespèrides, el jardí Botànic o el jardí del Túria. Quant a teatres i auditoris, 10 Sentidos se celebrarà en el Centre del Carme, els teatres Principal i El Musical, CaixaForum, Bombas Gens, La Rambleta, La Nau, Espai Inestable, Sala Off, les fundacions Mainell i Cañada Blanch, així com en espais menys habituals com el refugi antiaeri de Bombas Gens i algunes línies d’autobús de l’EMT.

Les estacions de Vivaldi amb el canvi climàtic

Barberá i García van anunciar esta nova edició de 10 Sentidos en el Centre del Carme, espai a on esta nit tindrà lloc la inauguració del festival amb un dels espectacles més destacats. Es tracta de Las estaciones ya no son de Vivaldi, una producció escènica que aborda la dialèctica entre comportaments col·lectius i esdeveniments climàtics extrems. La peça actualitza Les quatre estacions de Vivaldi i es planteja com l’hauria escrita el compositor italià actualment amb els efectes del canvi climàtic. Les claus climàtiques les ha donades la meteoròloga Isabel Moreno i la reinterpretació musical ha sigut a càrrec del músic valencià Carlos Izquierdo. Per a la seua interpretació estarà en escena la Unió Musical de Picanya, una de les localitats més afectades per la dana del passat 29 d’octubre. Per a donar “cos” a este Vivaldi del segle XXI, quatre ballarines interpretaran cada estació: María Moreno serà la primavera; la valenciana Sol Picó, la tardor; Christine Cloux, l’estiu, i Elia Valls, l’hivern.

Programació destacada

Entre les 35 activitats del programa de 10 Sentidos, les seues impulsores van destacar la presència d’artistes tant nacionals com internacions, així com de creadors valencians. De l’extensa programació, Matteo Sacco estarà el dia 10 en el jardí de les Hespèrides amb All That Pushes, un espectacle sobre el desgast emocional de la hiperconnexió. El dia 11, Idio Chichava estarà en El Musical amb una reflexió sobre les migracions a ritme de gospel i sons africans. El dia 13, Eugenio Ampudia intervindrà en Bombas Gens amb una peça per a animar el públic a sumar-se a un món més sostenible.

Entre altres peces que cal destacar, Romeo Castellucci & Scott Gibbons protagonitzaran The Third Reich en el Teatre Principal. Esta peça és una experimentació escènica pensada per a posar el públic en el centre d’una experiència immersiva, de manera que els qui participen en esta són part activa del fet artístic. Per la seua banda, la Companyia Irene de la Rosa estarà en el Centre del Carme el dia 18 amb Antoñita, per a “pegar-li la volta” al flamenc. El seu objectiu és trencar motles, oblidar-se dels clixés i activar noves maneres d’expressar-se.

L’extensa programació de 10 Sentidos acabarà el dia 22 amb la clausura en La Rambleta amb intervencions de Sarah Baltzinger & Isaiah Wilson i Jérôme Bel.