L’“efecte Corberán”, a l’altura dels millors a Europa

La victòria de dissabte contra el Getafe va suposar el dècim partit consecutiu sense perdre del València CF en la Lliga, una ratxa de resultats que ha permés al club de Mestalla oblidar-se definitivament dels fantasmes del descens i cremar totes les naus en l’objectiu d’arribar a Europa. El principal responsable d’este ressorgir valencianista té nom i cognom, Carlos Corberán, que només ha necessitat cinc mesos per a convertir-se en un dels noms propis de la temporada, no només a Espanya sinó també a Europa. I és que el seu efecte està permetent al València gaudir d’una de les millors dinàmiques de les cinc grans lligues europees: els 10 partits seguits sense conéixer la derrota és la tercera millor ratxa de resultats en actiu.

L’AS Roma i l’FC Barcelona són els dos únics equips (de les cinc grans lligues europees) en millor estat de forma que el València. Els de Hansi Flick van sumar ahir el seu desseté partit consecutiu sense conéixer la derrota en lliga després de superar el Reial Madrid per quarta ocasió esta temporada. Malgrat l’obstinació del col·lectiu arbitral en el fet que els d’Ancelotti sumaren punts, el triomf va ser per als blaugrana, que d’eixa manera pràcticament van sentenciar la Lliga. Fins a este cap de setmana, l’Estrasburg francés també superava el València en esta classificació d’estat de forma, però els de Rosenior van caure este dissabte contra l’Angers, posant fi a una ratxa de 12 partits sense conéixer la derrota. Empatat amb el València està el Nàpols, que ahir va empatar a dos contra el Genoa i també acumula 10 partits sense perdre en la Serie A (sis victòries i quatre empats).

Similitud amb la Roma

El cas de l’equip de la capital d’Itàlia és particularment cridaner, perquè, encara que no és exactament igual, presenta unes certes similituds amb el València CF. La Roma també va patir una crisi a principi de temporada i, encara que no va acabar cap jornada en llocs de descens, sí que va coquetejar durant algunes setmanes amb la zona perillosa de la classificació. En plena jornada 14, l’equip romà va perdre contra l’Atalanta a casa i era quinzé en la Serie A, transmetent unes sensacions horribles. Ni Daniele De Rossi, tècnic que va començar la temporada, ni Ivan Juric, el seu primer substitut, van aconseguir remuntar el vol, i la direcció esportiva romanista va cridar d’urgència a la llegenda Claudio Ranieri, que ha revitalitzat la Roma tant com Corberán ho ha fet amb el València CF. Amb el tècnic italià, molt volgut en Mestalla després de les seues dos etapes en les quals va aconseguir dos títols, la Roma ha passat d’ocupar la zona mitjana-baixa de la taula a barallar pels llocs Champions. De fet, si guanya hui a l’Atalanta, irromprà en el top-4 de la Serie A.

València, 100 % fiable

L’equip blanc-i-negre s’ha convertit en un equip molt fiable des de l’arribada de Carlos Corberán. Les úniques tres derrotes del València amb el de Cheste en la banqueta han sigut contra el Reial Madrid, en el debut de Corberán, contra l’FC Barcelona i l’Atlètic de Madrid. Davant de la resta de rivals, el València sempre ha sumat punts, i això és el que li ha permés construir una ratxa que està entre les millors d’Europa. Els 10 partits sense perdre van arrancar amb l’empat en El Sadar i, de moment, arriba fins a la golejada contra el Getafe. El balanç total és de sis victòries i quatre empats, 22 punts en total que fan somiar amb Europa.