La Llosa de Ranes reunix 150 jóvens músics en un homenatge a les bandes afectades per la dana

La Llosa de Ranes va acollir, el passat 10 de maig, la tercera edició del Festival de Bandes Juvenils de la Fundació Sanganxa, organitzat en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat. Enguany, el festival va retre homenatge a les bandes juvenils de societats musicals afectades per la dana, amb la participació de les bandes d’Algemesí, Massanassa i Catarroja.

Una de les actuacions de la trobada / Levante-EMV

A causa de les condicions meteorològiques, el tradicional pasdoble de desfilada es va interpretar a l’entrada de l’Auditori Mestre Vicent Tortosa. A les 18:30 h va començar el concert amb l’actuació de la Banda Juvenil de la Societat Musical d’Algemesí, amb la direcció de Jordi Girbés Trull. Després va ser el torn de la Banda Juvenil del Centre Instructiu i Musical de Massanassa, dirigida per José Miguel Pérez Alemany, i va tancar la jornada la Banda Jove Mestre Tarín de la Societat Musical l’Artesana de Catarroja, amb Miguel Almarche Pons al capdavant.

L’alcaldessa, representants de l’organització i de les bandes participants / A. C.

Com a reconeixement i suport, cada una de les bandes va rebre, per part de l’organització, una trompeta Yamaha YTR-2330S, un bombo de marxa Gonalca personalitzat amb el nom de cada societat, així com el transport amb autobús per a assistir al festival. L’esdeveniment va ser possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes, la Societat Musical de la Llosa de Ranes, i el suport de la Fundació Sanganxa, Yamaha, Ortolà Group i Sanganxa.

Sens dubte, va ser una vesprada molt especial. Més de 150 jóvens músics van pujar a l’escenari per a demostrar que, malgrat les dificultats, la música continua sent un motor de superació i unió. I les més de 400 persones assistents van viure una jornada plena d’emoció, talent i esperança.

Entrega d’instruments a les bandes afectades per la dana / Levante-EMV

“Des de la Fundació Sanganxa i l’Ajuntament de la Llosa de Ranes, el poble de la música, volem continuar promovent entre les noves generacions una visió de la música com a ferramenta de convivència, cooperació i creixement personal, més enllà de la competició”.