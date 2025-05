Mor Vicent Bufort, l’històric analista del PSPV

L’històric dirigent del PSPV Vicent Bufort ha mort este dilluns als 65 anys a València a causa de complicacions per un càncer, confirmen fonts de la formació socialista. Malgrat ser un nom desconegut per al gran públic, el cognom de Bufort ha sigut molt conegut en la federació valenciana com a analista d’enquestes i dades, ocupant diferents càrrecs d’assessor en tota mena d’institucions; l’última, en el Ministeri d’Educació, amb Pilar Alegría.

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de València, doctor en Investigació Quantitativa per la Universitat Jaume I de Castelló i coautor del llibre La investigación social como base de las políticas públicas a desarrollar desde la óptica del marketing, la seua veu davant d’enquestes i altra successió de dades ha sigut una de les més escoltades en el partit fins a portar-lo a ocupar diverses responsabilitats tant dins de la formació com en diferents administracions públiques.

Bufort ha sigut present en l’estructura del PSPV des de fa més de 25 anys: es va afiliar en 1999 a Gandia. Va ser l’analista de capçalera del PSPV de Ximo Puig després de guanyar la secretaria general (2012). Va ser mà dreta d’Alfred Boix, secretari d’Organització, al costat de Puig, fins a 2017. En el XIII Congrés del PSPV, el juliol d’eixe any, Bufort va ser nomenat secretari d’Anàlisi i Prospectiva del partit i ha sigut un habitual en els equips electorals.

Estes responsabilitats orgàniques se sumarien a altres càrrecs dins de governs i institucions com a assessor, en l’ombra i sense afany de protagonisme, destaquen els qui el coneixen. Així, ha tingut llocs de responsabilitats com a assessor en les Corts i va ser director d’Anàlisi i Planificació en la Delegació del Govern i cap de gabinet de la delegada Gloria Calero entre 2020 i 2022, quan va fer el salt al Ministeri d’Educació amb Pilar Alegría.

Prèviament, havia treballat com a tècnic estadístic i informàtic en el Departament de Tabulació d’Enquestes d’Opinió i Màrqueting i com a subdirector comercial de l’empresa ODEC. Segons expliquen fonts pròximes a Bufort, feia un any que s’havia retirat del seu lloc en el Ministeri pel tractament de la malaltia.

La vetla s’instal·larà a partir de les 17:00 h de hui en el tanatori municipal de València. La cerimònia serà demà dimarts, a les 17:30 h, en el mateix lloc.