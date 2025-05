La nova tempesta de pedra destrossa vinyes i cítrics després d’afectar 12.000 hectàrees de cultius

Una nova tempesta acompanyada de pedra, este cap de setmana passat, i ja és la tercera, torna a destrossar cultius en comarques d’interior de la província de València (Utiel-Requena, la Serrania, Camp de Túria i Camp de Morvedre), així com en la de Castelló (Plana Baixa i Alt Palància). En esta ocasió, el temporal ha afectat 12.363 hectàrees de cultiu, segons informa la Unió Llauradora.

La producció agrícola en totes eixes zones afectades és molt diversa, amb cultiu de cereal, ametlers, olivar, cítrics i vinya. Este últim cultiu és el més danyat, amb 7.664 hectàrees; seguit de l’ametler, amb 2.270 ha; l’olivar, amb 1.144: el cereal, amb 825, i 460 ha de cítrics.

La comarca més afectada

La comarca amb major ràdio d’afecció i pèrdues és Utiel-Requena, amb una superfície de més de 10.500 hectàrees i una quantitat de quasi 7 milions d’euros. Els termes municipals més afectats són, per este orde: Camporrobles, Sinarcas, Requena, Utiel, Venta del Moro i Caudete de las Fuentes. A este territori li seguix la Serrania, amb 640 hectàrees afectades i 429.000 euros de pèrdues; l’Alt Palància, amb 505 hectàrees i 354.000 euros; el Camp de Túria, amb 390 ha i 338.000 euros; la Plana Baixa, amb 251 ha i 448.000 euros, i el Camp de Morvedre, amb 54 ha i 87.000 euros.

Vinyes en la comarca d’Utiel-Requena afectades per la pedra del cap de setmana passat / Levante-EMV

Arbres en plena brotada

“En la comarca de la Plana Baixa castellonenca afortunadament hi ha menys hectàrees afectades de les que en un principi es temia, encara que els danys són molt importants en cítrics, perquè a l’efecte de la pedra se li van sumar ràfegues de vent de fins a 51 km/h”, assegura l’organització sindical liderada per Carles Peris.

Els arbres es troben en plena brotada i la combinació de pluja i vent ha provocat la caiguda de branques i fulles, així com l’arrossegament de terra. La granissolada coincidix, així, amb el procés natural de la porgà, en la qual l’arbre descarta els primers brots de fruita, per la qual cosa els citricultors afectats podrien tindre un minvament important en la futura collita. També una part de la fulla jove de les brotades està en terra.

Cítrics afectats per la tempesta a Castelló / Levante-EMV

La Unió assenyala que estes adversitats climatològiques estan cobertes en teoria per l’actual sistema d’assegurances agràries i sol·licitarà a Agroseguro que agilitze els peritatges de les parcel·les afectades el màxim possible perquè els agricultors cobren les indemnitzacions. I recorda que molts ajuntaments estan sol·licitant els seus termes municipals com a zona catastròfica (els ajuntaments de Villar del Arzobispo i Pedralba ja ho han sol·licitat). En este sentit, l’organització proposa que les zones afectades siguen declarades, per part del Consell de Ministres, com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil (anteriorment zona catastròfica), una vegada ho sol·liciten els ajuntaments.