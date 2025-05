La presidenta del Comité de les Regions també rebrà les víctimes de la dana a Brussel·les

Les associacions de víctimes de la dana ixen este migdia de camí a Brussel·les, cor de les institucions europees, a on han aconseguit tancar una agenda de màxim nivell, en contrast amb l’anormalitat institucional que estan patint a Espanya i la Comunitat Valenciana. L’última trobada s’ha previst per a dimecres a primera hora i s’ha tancat este matí. Els rebrà també la presidenta del Comité de les Regions, la recentment triada Kata Tüttő, socialista d’Hongria.

Resulta que la formació municipalista Ens Uneix tenia un viatge programat des de fa temps a Brussel·les, a on, entre altres coses, s’anava a vore amb la nova presidenta del Comité de les Regions. Al conéixer el viatge de les associacions de víctimes, han fet gestions i finalment seran rebuts per esta institució.

Este dimarts, l’Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre de 2024, l’Associació de Damnificats per la Dana Horta Sud-València i l’Associació Víctimes Mortals DANA 29-0 mantindran a Brussel·les algunes trobades al màxim nivell. La més important serà amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que va estar a València fa unes setmanes per a participar en el Congrés del PP Europeu, encara que van preferir ajornar eixa trobada i la van programar per a este dimarts.

La vicepresidenta Ribera

També està previst que es troben amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, la socialista Teresa Ribera. A més, la italiana Roberta Metsola, presidenta del Parlament Europeu i també de la família del PP europeu, ha confirmat també que es reunirà amb les associacions.

A València, les dos van evitar les fotos amb les víctimes, així com una visita a la zona zero. Passats sis mesos, tampoc hi ha hagut trobades ni amb el president del Govern ni el de la Generalitat. I respecte a la presència europea, excepte dos comissaris tampoc hi ha hagut visites als municipis, cosa que contrasta amb la presència immediata de Von der Leyen en inundacions recents.