À Punt recula i mantindrà els lingüistes de les productores

À Punt no prescindirà finalment dels lingüistes homologats en la seua producció externa. La direcció de la radiotelevisió pública valenciana ha esmenat este dilluns la decisió que havia pres esta primavera, amb la renovació de la graella de programació, de no comptar amb el lloc encarregat de la revisió lingüística, cosa que havia provocat una important indignació en el sector.

Segons confirmen fonts tant de la direcció d’À Punt com del col·lectiu de lingüistes, este dilluns s’ha confirmat, en una reunió entre el director general Francisco Aura i representants de la Unitat Lingüística d’À Punt, la continuació dels llocs de lingüistes dins de la programació externa de la radiotelevisió pública valenciana.

Esta continuació suposa esmenar la primera decisió que havia pres la nova direcció de la tele des de gener i en la qual queia la figura del lingüista en els programes contractats a productores externes. Esta mesura, justificada inicialment per motius econòmics i posteriorment perquè alentia el procés d’entrega dels productes audiovisuals, havia començat a tindre els seus efectes en les renovacions de programes que s’han posat en marxa en esta primavera.

La seu de la radiotelevisió valenciana, À Punt, a Burjassot / EUROPA PRESS

Així, els nous programes no tenien esta figura. No obstant això, les notícies d’eliminació d’esta van prendre més força la setmana passada. Molts programes van firmar la seua continuació, però amb una novetat: no continuaria el lingüista vinculat al projecte. Este ha d’estar homologat per a poder fer la revisió lingüística segons el llibre d’estil que té en vigor la radiotelevisió valenciana (i que està també en procés de ser reformat).

90 lingüistes homologats

La situació es va repetir entre diversos professionals que van acabar per agrupar-se en una mateixa organització per a tractar de fer pressió. En total, són uns 90 els lingüistes homologats per a esta mena de treballs, i una vintena d’ells estaven afectats per estos canvis. Segons reivindiquen, el seu treball, malgrat semblar invisible, suposa donar qualitat a l’emissió de la cadena, corregint errors i vetlant pel bon ús del llenguatge.

Esta queixa ha tingut efecte i, finalment, la direcció de l’ens ha esmenat la seua decisió després de reunir-se amb la Unitat Lingüística de la casa, que hauria assumit en part les funcions del personal extern malgrat ser contractacions a empreses (productores) alienes. Fonts d’esta assenyalen que s’ha “reconsiderat” la proposta i que es continuarà funcionant com fins ara.