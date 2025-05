La ressaca de la dana impacta en el turisme de València

La ressaca de la dana ha impactat en el turisme de València i la capital del Túria enfront de la bona evolució en la resta de la Comunitat Valenciana i d’Espanya. Els hotels valencians han abaixat els seus preus un 10 %, però no han aconseguit frenar la caiguda d’ocupació després de tres anys de creixements de vendes, segons revela el baròmetre del sector hoteler del primer trimestre de 2025 de la consultora immobiliària Cushman & Wakefield.

Els hotelers valencians coincidixen que l’inici de l’any “ha sigut dolent” i sostenen que en el primer trimestre “han arribat menys turistes a València”. Març en la Comunitat Valenciana va ser un mes més fred que de costum i les precipitacions generades per diferents episodis van deixar un mes extremadament humit. De fet, les Falles de 2025 seran recordades per dos factors: la pluja i el fred. No només com un fet anecdòtic, sinó amb caràcter històric, perquè, segons assenyala l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la setmana fallera es va situar “entre les tres més fredes de l’últim segle”, juntament amb la dels anys 2015 i 2010.

Quan plou, “la gent no vol vindre”

Més enllà de la pluja, que va afectar tota la C. Valenciana, molts turistes han rebutjat viatjar a València pel record de la dana. Juan Carlos Sanjuan, fundador de la cadena Casual Hotels, ja va lamentar en una entrevista en Levante-EMV l’impacte de la dana: “Ha afectat massa. Ara com ara continua afectant la dana. València no ha repuntat. Les Falles no van ser el que eren. Quan cauen quatre gotes a València la gent no vol vindre. Abaixem els preus i no guanyem demanda”.

El baròmetre de Cushman & Wakefield quantifica la caiguda. Mentres que, en la resta d’Espanya, el preu mitjà dels hotels ha pujat un 5 % i l’ocupació un 0,8 %, en la capital del Túria i en la província, l’ingrés mitjà per habitació disponible ha baixat en el primer trimestre un 10,8 % al passar de 112,1 euros la nit a 105,6 euros. La taxa d’ocupació a València s’ha reduït quatre punts al passar del 75,9 % en 2024 al 71,8 % enguany.

Frenada de reserves

Fidel Molina, fundador de la cadena valenciana Myr Hotels, confirma el retrocés del turisme després de la dana. “Quan plou a València es frenen les reserves. No hem registrat en el primer trimestre els nivells d’ocupació de l’any passat”, indica. Miguel Esparza, director general d’Urbem (promotora propietària de l’hotel Primus de València), assegura que la baixada de reserves en gener va ser del 30 %, en febrer del 20 % i en març del 10 %. “Va ser un mal trimestre. Des de la dana s’han cancel·lat multitud de reunions i congressos”, explica.

Patronal hotelera

La patronal hotelera valenciana Hosbec (que també representa els apartaments turístics legals) ja va advertir a mitjan març que la Comunitat Valenciana havia obert la temporada turística repetint les bones dades de 2024 excepte València. “Tant la província com la ciutat no acaben de consolidar la recuperació després de la dana, amb un important volum de cancel·lacions per la mala meteorologia patida durant la primera quinzena de març. La ciutat de València es deixa quasi 10 punts d’ocupació hotelera, una caiguda especialment cridanera en el segment dels hotels de quatre estreles. Una pèrdua de més de 23 % en mercats tan importants com l’alemany o l’estatunidenc han sigut claus per a estos resultats”, va assenyalar Hosbec.

Per contra, l’evolució del turisme a Alacant i Castelló sí que ha sigut bona. En març, la província d’Alacant va ser la que millor comportament va tindre, amb uns hotels al 84,2 % en el sud, al 77,2 % a Benidorm i al 76,3 % en el conjunt de la Costa Blanca. Les dades de Cushman & Wakefield arrepleguen que, en el primer trimestre de l’any, els hotels de Benidorm van obtindre una millora de la rendibilitat (ingrés per habitació disponible) del 15,7 %.