“No” unànime de Dénia a la retallada de la Conselleria en el cicle d’FP de turisme actiu i respectuós amb el medi ambient

El Ple de Dénia ha aprovat, este matí, la moció que exigix a la Conselleria d’Educació que rectifique i no retalle en la Formació Professional i, en concret, en el cicle de grau mitjà de Guia d’Activitats en el Medi Ambient i de Temps Lliure que impartix l’IES Historiador Chabàs. Hi ha dos grups (60 places). La Conselleria vol suprimir-ne un i reduir les places a 30. Este cicle funciona. Té una demanda elevada. 90 jóvens s’han quedat este curs en llista d’espera. La inserció laboral és alta. Els qui es trauen esta FP poden treballar en clubs nàutics, servicis de socorrisme i empreses de turisme actiu. Alguns antics alumnes han creat empreses de turisme de rutes de senderisme, bicicleta, caiac o surf de rem i d’activitats en el medi natural.

La regidora d’Educació, Melani Ivars, ha llegit la moció aprovada per tots els grups. Reclama a la Conselleria que mantinga els dos grups. Insistix en el fet que la retallada és “injusta, incomprensible i perjudicial per als nostres jóvens”. Ha subratllat que demà acaba el termini per a al·legar contra esta retallada i que este 23 de maig ja s’obri el termini per a la inscripció en els cicles d’FP. D’ací la urgència d’aprovar la moció este matí en el ple.

La Conselleria “condemna desenes de jóvens a quedar-se sense una formació que funciona”, ha exposat la regidora.

“El que resulta car és retallar en educació pública”

La Conselleria afirma que este cicle formatiu és car i té poca ocupabilitat. El Ple ha recalcat que el que de veritat ix car és retallar en educació pública. Ha assegurat que l’equip docent optimitza al màxim els recursos. “No és cert” això de la poca oferta d’ocupació d’estos perfils, ha subratllat la regidora, que ha insistit que Dénia i la Marina Alta cada vegada fomenten més el turisme actiu, d’experiències i respectuós i coneixedor dels paratges naturals. “Invertir en Formació Professional és invertir en futur, ocupació i arrelament en este territori”, ha emfatitzat la regidora d’Educació.

Tots els grups, tant els del Govern local (PSPV i Compromís), com els de l’oposició (PP, Gent de Dénia i Vox), han coincidit que la Conselleria ha de rectificar i mantindre els dos grups d’este cicle de grau mitjà.