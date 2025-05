València rebutja la canalització dels barrancs de la Saleta i el Poio fins al nou llit del Túria

L’Ajuntament de València ha presentat, tal com va anunciar, les seues al·legacions al projecte de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) de canalització del barranc de la Saleta, que travessa els municipis d’Aldaia, Xirivella, Alaquàs i Quart de Poblet, fins al nou llit del Túria. El regidor del Cicle de l’Aigua, Carlos Mundina, ha detallat, este matí, les al·legacions presentades. La primera al·legació advertix que la construcció tant del desviament fins al nou llit de la Saleta com del Poio, infraestructures proposades per la CHX i pendents des de 2010 i 2011, disminuiria la protecció del nou llit respecte a la capital enfront d’inundacions.

L’anunci que València anava a presentar al·legacions va ser durament criticat pels municipis de l’Horta Sud, inclòs Aldaia, l’alcalde del qual, Guillermo Luján, va assegurar després de conéixer la notícia “estic molt cabrejat, indignat i en xoc després de conéixer que València veu temerari desviar el barranc de la Saleta al Pla Sud”. També va ser molt crític Alaquàs, els dos governats pel PSPV. Menys crítics han sigut municipis com Xirivella, governat pel PP. Altres municipis com Quart de Poblet i Manises també han anunciat que presentaran al·legacions perquè no estan inclosos en el desviament. També van anunciar al·legacions veïns com els del Barri del Crist, que se situa en part en terme d’Aldaia i en part a Alaquàs, directament afectat pel desviament que discorrerà soterrat per este punt.

Suposarà, ha explicat Mundina, “aportacions de 830 metres cúbics per segon, en concret,130 m³ de la Saleta i 700 metres cúbics el del Poio”. Per a fer-se una idea i tenint en compte les dades facilitades fins ara, “seria un cabal equivalent a la màxima capacitat del Poio, al seu pas per Massanassa i Catarroja”. “Suposaria una reducció significativa al nivell de protecció del nou llit”, asseguren les al·legacions de l’Ajuntament.

“Es tracta d’unes al·legacions tècniques”, ha recalcat Mundina, que ha estat acompanyat en la roda de premsa de la cap de secció de Sanejament, Laura de la Fuente, responsable de les al·legacions. L’Ajuntament de la capital condicionarà el seu suport al projecte al fet que s’executen les “actuacions necessàries per a elevar el nivell de protecció del riu Túria fins a la capacitat del nou llit”.

Els murs laterals

L’Ajuntament també qüestiona la construcció dels dos murs laterals plantejats en l’estudi d’integració paisatgística per a evitar el reflux de l’aigua en cas de crescudes i previstos en el projecte de canalització, perquè, assenyala Mundina, “afectarien la depuradora Quart-Benáger” i les vivendes de Faitanar pròximes, per la qual cosa l’Ajuntament demana “un estudi més exhaustiu”.

També demana, en relació amb la supressió dels camins longitudinals, que es denominen via verda, que s’incloguen per a garantir l’evacuació. En la mateixa línia demanen que no es tallen infraestructures i séquies de la ciutat que es veuen afectades per la canalització. Afecció a la séquia de Favara i a la del nou llit, que discorren en paral·lel a la V-30 i que requerirà la inclusió d’un sifó que no està previst en el projecte que s’ha tret a exposició pública. Les séquies podrien vore’s obstruïdes per l’entrada d’elements impropis en cas d’inundacions si no es tenen en compte estes infraestructures en el disseny de les canalitzacions de la Saleta i el Poio.

València, ha dit Mundina, “no s’oposa a la infraestructura, però sí que s’apliquen les mesures correctores oportunes” per a evitar que la capital i les seues pedanies es vegen afectades en el marge esquerre pel desbordament del nou llit. La dana del passat 29 d’octubre, que va deixar més de 200 víctimes mortals, va provocar greus inundacions en els municipis de l’Horta Sud i també en les pedanies del sud de la ciutat (la Torre, Forn d’Alcedo i Castellar-l’Oliveral), situades en el marge dret. Hi ha tècnics de la CHX, ha explicat Mundina, que ens han assegurat que el nou llit “s’hauria desbordat” en alguns punts en cas d’haver arribat la barrancada del 29-O al nou llit del Túria. “La nostra obligació és vetlar per la seguretat de les nostres pedanies i de la ciutat”.