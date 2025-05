La bellesa del Prado il·lumina la zona zero

“La cultura forma part de la nostra manera de ser i comunicar-nos. La dana també es va emportar això”, assegura l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, i el Museu del Prado vol posar-li solució. Eixe és l’objectiu d’“En un lloc de…”, una iniciativa impulsada juntament amb la Fundació Amics del Museu del Prado, que s’ha presentat hui en l’epicentre de la zona zero i que convertix els carrers de Paiporta i d’altres municipis afectats de l’Horta Sud en una gran pinacoteca a l’aire lliure.

Una d’eixes obres, El somni de Jacob, que Josep de Ribera va pintar en 1639, lluïx en la paret reconstruïda de la biblioteca de Paiporta, la planta baixa de la qual seguix en procés de reconstrucció. Davant d’este llenç, una rèplica exacta de l’original que està en el Museu del Prado. Maribel Albalat, acompanyada per l’exministre Javier Solana, ara president del Reial Patronat del Museu del Prado; i Miguel Falomir, director del Museu, han presentat el projecte. La vocació d’este de portar l’art més enllà dels seus murs, i, amb motiu del Dia Internacional dels Museus 2025 —que, amb el lema “El futur dels museus en comunitats en canvi constant”, convida a reflexionar sobre el paper dels museus en un món en transformació—, posa en marxa este projecte que adquirix un valor especial al desplegar-se en municipis de l’entorn assotat per la dana.

Tots els representants dels municipis i del Museu del Prado a Paiporta / A. P.

“Per a Paiporta, la cultura és una prioritat, volem una cultura pròxima, a l’abast de tots, que transforme, acompanye i ens faça créixer com a comunitat. Per això, este projecte és tan important, perquè és una ferramenta de reflexió i d’esperança”, assenyala l’alcaldessa, Maribel Albalat.

Empreses locals

A l’emplaçar-se en espais quotidians, obres com L’Anunciació, de Fra Angelico; Maja vestida, de Goya, o l’Autoretrat, de Dürer aconseguixen una ressonància inèdita, que convida la ciutadania a redescobrir la bellesa i l’art en el seu dia a dia. Les reproduccions, en grandària real i amb els seus marcs i cartel·les explicatives, han sigut produïdes per una impremta de Paiporta (ITRES Artes Gráficas), la qual cosa reforça l’aposta per arrelar la iniciativa. La seua instal·lació (realitzada per Art i Clar, també de Paiporta) recrea l’experiència del museu en el carrer, buscant despertar la sorpresa i la curiositat de tots. Si l’any passat, en la comarca de Belchite (Aragó), eren una picada d’ullet a l’Espanya buidada, en esta ocasió la seua presència en la zona castigada per la dana d’octubre aporta a Paiporta una perspectiva diferent que enllaça cultura, resiliència i esperança en el futur.

‘Les filadores’, de Diego Velázquez, en el Museu de la Rajoleria / Fernando Bustamante

“És la Setmana Internacional dels Museus i pensem que si hi havia un lloc a on calia estar era Paiporta. Vull donar les gràcies a l’alcaldessa i a la resta de municipis per deixar-nos portar la mirada ací, perquè tots els espanyols recordem el que ha ocorregut i també per a aportar una mirada de normalitat, de futur i d’esperança”, assenyala Carlos Chaguaceda Álvarez, director de Comunicació i Assumptes Corporatius del Prado.

‘La rendició de Breda’, de Velázquez, en l’avinguda del Vedat de Torrent / A. T.

Solana: “Soc conscient del que heu patit” La presència de Javier Solana, ministre socialista entre 1982 i 1995, a més de secretari general de l’OTAN entre 1995 i 1999, ha causat un gran enrenou a Paiporta. El polític socialista es va desplaçar fins a la zona zero com a president del Reial Patronat del Museu Nacional del Prado i es va mostrar molt pròxim amb tots els veïns i veïnes que es van acostar a vore el quadro de Josep de Ribera, i també amb els regidors i regidores, amb els quals no va dubtar a fer-se fotografies. “Soc perfectament conscient del que heu patit, vos he acompanyat en la distància tots els dies. Però com a president del Patronat del Museu del Prado podíem fer alguna cosa més, aproximar el que és el Prado, que és el millor Espanya. Que eixa bellesa dels quadros, que eixa bellesa de saber que tot Espanya està ací amb el Prado, és el desig que jo vull transmetre. Vos he abraçat a quasi tots i ha sigut un honor, que gaudiu molts d’estos quadros, que continueu treballant amb tenacitat, la vida seguix i vosaltres heu de seguir amb la vida”, va assenyalar Solana.

Tots els quadros

Estes reproduccions arriben a un total de tretze municipis: a Alaquàs s’ha instal·lat L’Anunciació, de Fra Angelico; a Albal, El cardenal, de Rafael; a Massanassa s’exhibix Maja vestida, de Goya; a Algemesí està l’Autoretrat de Dürer; a Benetússer pot vore’s Judit en el banquet d’Holofernes, de Rembrandt; a Catarroja es pot contemplar La lluita de sant Jordi i el drac, de Rubens; a Chiva, Santa Isabel de Portugal, de Zurbarán; a Aldaia, Carles V en la batalla de Mühlberg, de Ticià; a Paiporta, es despleguen sis obres —Les filadores, de Velázquez, Felip II, de Sofonisba Anguissola, El somni de Jacob, de Ribera, L’olfacte, de Rubens i Bruegel, el Vell; Natura morta de caça, hortalisses i fruita, de Sánchez Cotán; i Maria Tudor, reina d’Anglaterra, d’Anthonis Mor— en diferents punts del municipi; a Quart de Poblet arriba Venus i Adonis de Veronese; a Torrent, La rendició de Breda, de Velázquez; Natura morta amb flors, copa de plata daurada, ametles, fruita seca, dolços, panets, vi i pitxer de peltre, de Clara Peeters, i Els fills del pintor en el saló japonés, de Fortuny, es mostraran en diversos espais públics; a Utiel s’exposa El para-sol de Goya i, finalment, a Letur s’exposa El cavaller de la mà en el pit del Greco.

‘L’olfacte’ de Rubens i Bruegel, el Vell, en el CC La Immaculada de Paiporta / Fernando Bustamante

A més, i com a reforç en el seu paper difusor de la cultura, el Museu ha enviat uns 300 llibres que seran destinats a la biblioteca municipal o al centre cultural que consideren més oportú.

Al llarg d’esta setmana, el canal d’Instagram del Museu del Prado (@museoprado) emetrà des de diferents localitats, oferint explicacions de les obres tant als veïns en directe com al públic connectat i proposa la utilització de l’etiqueta #PradoLugardeMemoria per a animar a compartir l’experiència de la trobada inesperada d’estes obres en les xarxes.