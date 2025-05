Bernabé: “Espere que les víctimes de la dana tinguen de Brussel·les el suport que no han tingut de la Generalitat”

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i, per tant, consellera de l’Autoritat Portuària de València (APV), ha assegurat al final de la reunió del Consell d’Administració del recinte del Grau que espera que les víctimes de la dana “siguen tractades millor a Brussel·les que per part de la Generalitat”. Bernabé s’expressa així el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; la vicepresidenta comunitària per a una Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera, i la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, reben tres associacions de víctimes de la dana, més de sis mesos després de les inundacions en les quals van morir més de 200 persones.

Es tracta d’un grup de representants de l’Associació de Damnificats per la Dana de l’Horta Sud, de l’Associació Víctimes Mortals 29-O i de l’Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre; un total de huit persones entre els tres presidents d’estes entitats i un o dos membres dels seus representats, com una dona que va perdre el seu marit i dos fills.

“Mazón s’amaga”

Pilar Bernabé també ha recordat que Von der Leyen es va comprometre a reunir-se “quan va estar a València”, en el congrés del Partit Popular Europeu (PPE), a finals d’abril. No obstant això, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha demostrat que no es reunix i que “només pot estar en espais controlats, com en missa o en una central nuclear”, ha puntualitzat després de la seua assistència a la Missa d’Infants de diumenge i a Cofrentes, ahir, dilluns.

Respecte al debat de les nuclears, “Mazón i el PP llancen una cortina de fum i no accepten la proposta sobre els aranzels, però sí que pressionen per a aprovar una rebaixa dels impostos a les energètiques i prolongar la vida útil de les centrals nuclears. Mentrestant, el que ha de fer el Govern és garantir el preu de l’energia”. En la seua opinió, “llevar l’ecotaxa és un error”.