La caldera del Ciutat activa el compte arrere

La Segona Divisió comença a arribar a la fi i la part alta de la classificació està més emocionant que mai. Els tres punts del Llevant en el Martínez Valero van posar potes enlaire l’ascens directe i Oviedo, Racing de Santander i Mirandés se senten amb vida per a barallar per una de les dos places que, actualment, ocupen els granotes i l’Elx, que ocupa la primera posició amb un punt més que els llevantinistes. Res està decidit i tot pot succeir en les tres jornades que queden de campionat, en què els favoritismes seran impossibles de pronosticar i cada detall serà determinant en l’esdevindre de cada equip. No obstant això, el coliseu d’Orriols, conscient de la seua força i del seu impacte en el destí del seu Llevant, es prepara per a viure una nit inoblidable, divendres que ve, contra l’Albacete. Compta les hores per a remar al costat dels seus jugadors, l’orgull i la identitat d’un club sencer, cap a un somni que, per molt que haja contat en temporades anteriors, i fins i tot haja provocat els pitjors malsons, depén del que passe sobre la gespa en clau blaugrana. Malgrat això, el Llevant no estarà a soles i començarà la seua marxa en un Ciutat que presentarà una entrada enorme contra l’Albacete.

Els abonats granotes, des d’abans del partit contra l’Elx en el Martínez Valero, van començar a adquirir localitats mitjançant la promoció del club en la qual cada soci pot traure fins a cinc entrades amb un descompte de fins al 70 %. Mentres la venda al públic general està oberta des de divendres passat, donant-li la possibilitat a l’afició visitant d’acudir a Orriols amb un preu que va des dels 35 fins als 60 euros, després que les de 25 s’esgotaren durant el cap de setmana, des del Llevant transmeten que el ritme de venda transcorre de manera molt favorable a quatre dies del xoc. De moment, tant Gol Orriols com Gol Alboraia registraran un ple absolut, mentres que el nombre de seients lliures comença a disminuir amb el pas de les hores. Només queden entrades en graderia central i en tribuna, i, segons la web del club, el nombre total de tiquets disponibles és de 1.588.