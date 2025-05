La jutgessa de la dana nega diligències de Forata demanades per una víctima en el Poio perquè “són conques distintes”

La magistrada de la dana va denegar, ahir, en una segona interlocutòria, la pràctica de diligències d’investigació sobre la presa de Forata sol·licitades per l’acusació particular que exercix l’advocada d’un mort pel desbordament del barranc de Poio, o barranc de Chiva o de Torrent, segons el terme que travessa.

La magistrada assenyala en el text que “l’aigua que es va alleugerir de la presa de Forata no va poder arribar als municipis dels voltants del barranc de Poio, ni d’altres barrancs que desemboquen, al seu torn, en el barranc de Poio, [perquè] són conques distintes”, tal com han declarat en qualitat de perits el doctor en Hidràulica Francisco Vallés Morán o el geòleg Alberto Martínez Escribano.

La magistrada recorda que “el perit Francisco Vallés Morán va declarar que la presa de Forata va funcionar bé, que va fer el seu paper, que no va desembassar per coronació, sinó només via sobreeixidor, que el sobreeixidor de superfície està sempre obert”. I afegix que “l’aigua que es va alleugerir de la presa de Forata no va poder arribar als municipis dels voltants del barranc de Poio, ni d’altres barrancs que desemboquen, al seu torn, en el barranc de Poio; que són conques distintes; a Forata arriben els cabals que van començar a fer mal en la zona d’Utiel, i el seu paper (el de la presa) va ser netament beneficiós. Va afegir que, en cas de col·lapse de la presa, el desastre haguera sigut encara més gran”.

El testimoni-perit Alberto Martínez Escribano va declarar que la presa de Forata va evitar que la riuada, a la Ribera, fora encara més devastadora, ja que va frenar la mitat del cabal del Magre.

La jutgessa respon, per tant, a la lletrada de l’acusació que, a l’haver-se produït la defunció de la seua representant a Cheste, “pot demanar diligències sobre el barranc de Poio”, que “discorre en la seua part alta per Chiva, Cheste, Godelleta, part de Buñol i part de Turís”.