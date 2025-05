La mitat de les places de la Universitat Popular de València s’esgoten en el primer dia inscripció

La Universitat Popular de València ha rebut més de 4.000 sol·licituds de plaça en el primer dia del termini d’inscripció per al curs 2025/26. En tan sols 24 hores han quedat cobertes el 52 % de les places oferides per al pròxim curs en les seues 50 activitats formatives d’un total de 7.704 places. “Per a l’Ajuntament, estes xifres són excepcionalment positives, ja que reflectixen l’interés de la ciutadania en la formació de la UP, així com l’encert de la nova oferta educativa a partir de setembre”, ha declarat la regidora d’Educació, Rocío Gil.

En este sentit, Gil ha recordat que per al curs que ve s’ha incrementat el nombre de places oferides en 1.360 més, així com el nombre total de grups, que serà de 87. “Este augment de places permetrà que veïns i veïnes que habitualment quedaven en llista d’espera puguen accedir a l’ampli ventall de formació municipal”, ha assenyalat la presidenta del Consell Rector de la Universitat Popular.

Per centres, els que més sol·licituds han rebut el primer dia són la UP Russafa, amb 664; UP Na Rovella, amb 388; i UP Jesús, amb 347 preinscripcions. En este sentit, la regidora d’Educació ha valorat el treball realitzat per l’anterior regidor a càrrec de l’OAM de la Universitat Popular. “Estem atenent el treball iniciat per l’anterior equip de direcció de la UP per al pròxim curs 2025/2026 i les xifres apunten a un any acadèmic molt positiu”.

El termini d’inscripció continuarà obert fins al pròxim 18 de maig a les 20 hores. Les places sol·licitades seran assignades per sorteig i les que queden disponibles després d’este procés eixiran a matrícula lliure a partir del 7 de juliol. “Recordem que el sorteig de places se celebrarà divendres que ve, 23 de maig, a les 11:30 hores, en un acte públic en el centre UP Aiora, situat en el Palauet d’Aiora”, ha detallat Rocío Gil.

La sol·licitud ha d’omplir-se telemàticament a través de la web www.universitatpopular.com i poden formalitzar-se fins a dos sol·licituds per persona en activitats diferents. Igualment, es pot acudir presencialment als centres de la UP per a rebre l’assessorament oportú en el procés d’inscripció. Els preus de la matrícula en la Universitat Popular són de 25 o 55 euros, segons l’activitat.