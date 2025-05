À Punt recorre a un ex de Canal 9 per a dirigir els seus informatius

Més canvis en els llocs de direcció d’À Punt. Segons traslladen fonts de la direcció de l’ens, Josep Magraner serà nomenat nou director d’Informatius de la radiotelevisió pública, en substitució d’Iván Esteve, que estava en el càrrec des d’octubre de 2023 i seguirà de cap de redacció. El de director d’Informatius és el lloc més destacat que quedava pendent després de la renovació de la corporació iniciada fa un any amb el canvi de llei impulsat per PP i Vox.

Magraner estava des de juny de 2014 i fins a l’actualitat com a director de Comunicació de l’EMT de València. Va ser nomenat en l’època de Rita Barberá i va continuar durant el mandat de Joan Ribó. No obstant això, la major part de la seua carrera l’ha desenrotllada en la radiotelevisió pública valenciana, en la qual ha estat durant 25 anys, a on ha ocupat diferents llocs de responsabilitat en l’antiga Canal 9, des dels seus inicis fins al seu tancament.

Així, va començar com a periodista redactor d’informatius fins a 1993 quan va ser nomenat cap d’Informació Comarcal (1993-1995) i subdirector en funcions del Notícies 9 de les edicions de Migdia i Nit. A partir de 1995, amb els governs del PP en la Generalitat, va prendre responsabilitats de direcció en distintes edicions d’Informatius així com director d’Informatius Especials, de 2001 a 2005. A partir de 2006 fins a 2014, va ser director de Retransmissions, Programes i Informatius Especials de Canal 9.

Magraner substituirà en el càrrec Iván Esteve, que seguirà com a cap de redacció, un càrrec que, tal com traslladen des de la cadena, “té com a missió marcar la línia editorial dels espais informatius, seleccionar les informacions que cobrixen els informatius diaris i no diaris i gestionar el personal de la redacció”. Esteve ha enviat un correu als seus companys acomiadant-se del càrrec amb un vídeo de la cobertura de la dana del 29 d’octubre, de la qual ha sigut un dels seus màxims responsables.

El nomenament de Magraner suposa complementar l’estructura de direcció de la corporació després dels canvis legals impulsats per PP i Vox. Així, complementa els nomenaments de Vicente Ordaz com a president de l’empresa pública i Francisco Aura com a director general, un altre ex-alt càrrec en l’extinta RTVV i encarregat de proposar el nou director d’Informatius.