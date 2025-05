Una ruta interpretativa permet conéixer els efectes en els barrancs de Torrent

Des de la Delegació de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torrent, a través del Voluntariat Ambiental Torrent Verd, s’ha organitzat una ruta interpretativa per a conéixer de primera mà els efectes que va provocar la dana del passat 29 d’octubre en els barrancs que travessen el terme municipal.

L’activitat, que se celebrarà dissabte que ve, 17 de maig de 2025, té com a objectiu divulgar i conscienciar sobre les conseqüències d’este fenomen meteorològic extrem que va marcar un abans i un després en el paisatge de Torrent. Aquell dia, la combinació de factors meteorològics adversos va desencadenar un dels desastres naturals més impactants patits en el municipi.

Durant el recorregut s’abordaran qüestions clau com: què és una dana exactament? Quines circumstàncies es van sumar per a agreujar els seus efectes? Què és una conca hidrogràfica i per a on va circular tota eixa aigua? Va ser el barranc de Poio l’únic protagonista? Com ha canviat l’entorn natural de Torrent des de llavors?

Estes i moltes altres preguntes tindran resposta al llarg d’un itinerari guiat per tècnics especialitzats de Natura y Cultura, que explicaran sobre el terreny el que va succeir aquella vesprada-nit del 29 d’octubre i com han canviat els barrancs i les àrees naturals del municipi.

Quatre hores de recorregut

L’eixida està prevista a les 9:30 hores des de l’avinguda al Vedat, a l’altura de la plaça Corts Valencianes. Des d’allí, un autobús facilitarà el desplaçament entre els diferents punts de parada, a fi de permetre un recorregut còmode i didàctic. La tornada està prevista cap a les 13:30 hores.

Per a participar, és necessari reservar plaça escrivint un correu electrònic a voluntariat@naturaycultura.com, indicant el nom de la persona que fa la reserva, nombre de places sol·licitades i un telèfon de contacte.

Una oportunitat per a reflexionar sobre els efectes del canvi climàtic en l’àmbit local i entendre millor la dinàmica natural del nostre entorn més pròxim.